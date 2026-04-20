Brasil cambia de aliados y se acerca a España: asegura contratos a empresas españolas a cambio de sellar Mercosur

Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (i), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d). Ricardo Stuckert Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Brasil y España celebraron la I Cumbre Bilateral en Barcelona, reforzando sus lazos comerciales y de inversión. Lula ofreció contratos a empresas españolas a cambio de que España apoye el acuerdo Mercosur en la UE. España se posiciona como puente para inversiones brasileñas en Europa, siendo el segundo inversor extranjero en Brasil. Ambos países firmaron acuerdos de cooperación policial, reconocimiento de títulos universitarios y protección de la Amazonia.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevaron a cabo la I Cumbre Bilateral Brasil-España en Barcelona, donde, entre muchas cosas, han acordado reunirse periódicamente cada dos años.

El propósito de este encuentro era reforzar los vínculos comerciales y de inversión entre ambos países e institucionalizar la relación entre ambos.

De esta manera, el mandatario brasileño se reunió con varios empresarios españoles ofreciendo contratos de inversión en sectores clave, siempre y cuando España continúe abogando por el acuerdo Mercosur.

El nuevo socio de España

Durante la cumbre, Lula no dudó en referirse a España como un socio estratégico e inversor fundamental para el desarrollo de Brasil. A lo cual el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió señalando que España es el mejor aliado de Brasil en la Unión Europea.

Con esto, Sánchez aprovechó para presentar a España como un puente natural para las inversiones brasileñas que quieran entrar en el mercado único europeo, buscando así que Madrid se convierta en un nicho para las inversiones del país latinoamericano.

Así, durante la cumbre estuvieron presentes varios empresarios españoles que mantuvieron una reunión con el mandatario brasileño.

En dicha reunión se subrayó la importancia de mantener acuerdos bilaterales y seguir avanzando en una agenda económica conjunta impulsando la inversión, el desarrollo sostenible y la creación de empleo.

Con esto, se subrayó la importancia de la colaboración en áreas como la transición energética, infraestructuras, digitalización y sostenibilidad.

Por su parte los empresarios aprovecharon para recordar que España es el segundo inversor extranjero de Brasil liderando en sectores como finanzas, telecomunicaciones, energía e infraestructuras.

En el 2025 el comercio bilateral con Brasil superó los 10.000 millones de euros. Para España el país latinoamericano representa casi el 50% de lo que se invierte en este continente.

Por ello, Lula da Silva aprovechó para recordarlo y, a su vez, los empresarios españoles expresaron su deseo de expandir sus horizontes a nivel de inversión en este país.

El presidente brasileño también aprovechó para agradecer el apoyo del sector empresarial español en el desbloqueo del acuerdo de Mercosur, señalando que este supone la puerta de entrada para empresas tanto españolas como brasileñas.

Además de esto, se firmó un convenio para reforzar la cooperación policial y el intercambio de inteligencia entre ambos países, también se firmó un acuerdo para el reconocimiento mutuo de títulos universitarios en ambos países.

Por último, también se hizo una declaración conjunta sobre la protección de la Amazonia, donde España se compromete a aportar fondos y tecnología para la vigilancia satelital contra la deforestación.