Hacienda pone fecha límite para completar la declaración de la Renta en 2026: ya está confirmado

Las claves

Las claves Generado con IA La campaña de la Renta 2025 comenzará el 8 de abril de 2026 y finalizará el 30 de junio, fecha límite para presentar la declaración. Se podrá presentar la declaración vía Internet desde el inicio, por teléfono a partir del 6 de mayo, y de forma presencial desde el 1 de junio, siempre con cita previa. Están obligados a declarar quienes superen los 22.000 euros anuales con un pagador, o 15.876 euros con varios pagadores; los autónomos deben declarar siempre. No revisar correctamente el borrador puede acarrear sanciones, y presentar fuera de plazo implica recargos o la posible pérdida de devoluciones si pasan más de cuatro años.

La Agencia Tributaria ha definido el calendario oficial de la campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2025, que se desarrollará en 2026.

Un año más, millones de contribuyentes deberán revisar sus ingresos, ajustar sus cuentas con Hacienda y cumplir con una obligación fiscal que sigue siendo clave dentro del sistema tributario español.

Así, la campaña de la Renta comenzó el 8 de abril de 2026, marcando el inicio de la presentación por Internet, la vía más utilizada por los contribuyentes.

Este método permite acceder al borrador, consultar los datos fiscales y presentar la declaración de forma telemática, aunque siempre con la obligación de revisar cuidadosamente la información antes de confirmarla.

Para quienes necesitan asistencia, la Agencia Tributaria mantiene diferentes canales de ayuda. A partir del 6 de mayo se podrá presentar la declaración por teléfono, previa solicitud de cita entre el 29 de abril y el 29 de junio.

Además, la atención presencial estará disponible desde el 1 de junio, con las mismas fechas de solicitud de cita. Estas opciones buscan facilitar el cumplimiento de una obligación que puede resultar compleja en determinados perfiles fiscales.

Así, tanto en su modalidad por Internet como telefónica y presencial, todas tienen como fecha límite el próximo 30 de junio.

Hacienda siempre gana

La declaración de la Renta es el mecanismo mediante el cual los contribuyentes informan a Hacienda de los ingresos obtenidos durante el año, ya procedan del trabajo, alquileres, inversiones o actividades económicas.

A partir de esos datos, la Agencia Tributaria determina si el ciudadano ha pagado más impuestos de los debidos o si debe abonar una cantidad adicional.

No todas las personas están obligadas a presentar la declaración, aunque es fundamental conocer los límites establecidos. En términos generales, deben hacerlo quienes hayan superado los 22.000 euros anuales con un único pagador.

Este umbral se reduce a 15.876 euros si existen dos o más pagadores y el segundo y siguientes superan los 1.500 euros. En el caso de los autónomos, la obligación es total, independientemente del nivel de ingresos.

También existen supuestos en los que, aun no alcanzando estos límites, puede ser obligatorio declarar. Es el caso de quienes obtienen ingresos por alquileres, rendimientos del capital mobiliario, ganancias patrimoniales o han cambiado de empleo durante el año.

Estas situaciones pueden alterar el resultado fiscal y generar la obligación de regularizar cuentas con Hacienda. De hecho, el incumplimiento de esta obligación puede tener consecuencias relevantes.

Si la declaración sale a pagar, no presentarla en plazo implica recargos, intereses de demora e incluso sanciones. Si el resultado es a devolver, se puede presentar fuera de plazo, pero se corre el riesgo de perder el derecho a la devolución si transcurren más de cuatro años.

Por ello, la preparación previa es fundamental. Certificados de retenciones, datos bancarios, justificantes de alquiler o hipoteca y la información fiscal que facilita la Agencia Tributaria son documentos clave para completar el proceso sin errores.

Aunque el borrador ofrece una base inicial, no siempre refleja toda la realidad económica del contribuyente.

De ese modo, pasado el 30 de junio el sistema se cierra para la mayoría de contribuyentes, consolidando así una campaña que cada año concentra una de las mayores obligaciones fiscales del calendario español.