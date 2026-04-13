Los expertos coinciden: Hacienda puede devolverte dinero en la Renta si ajustas las retenciones en tu nómina

Las claves nuevo Generado con IA Ajustar las retenciones del IRPF en la nómina puede aumentar las posibilidades de que la declaración de la Renta salga a devolver. Los trabajadores pueden solicitar a su empresa que suba voluntariamente el porcentaje de retención, usando el Modelo 145. Este ajuste también es aplicable a pensionistas, desempleados y autónomos, quienes pueden pedirlo a sus pagadores. La campaña de la Renta 2025-2026 comienza el 8 de abril y termina el 30 de junio, con opciones para presentar por teléfono o presencialmente.

Se acerca la campaña de la Renta 2025-2026. Los contribuyentes podrán, a partir del 8 de abril, presentar sus finanzas a Hacienda con la esperanza de que el resultado sea uno: a devolver.

Así, los expertos en la materia han aprovechado estas fechas para desvelar ciertos trucos para llegar al ansiado resultado. Uno de estos consiste en revisar algo muy básico en la nómina: las retenciones del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF).

Ajustando estas retenciones que hace la empresa en las nóminas es posible cuadrar mejor las cuentas con Hacienda y que la declaración de la Renta salga a devolver.

¿Cómo funciona esto?

Una parte de que la declaración de la Renta salga a pagar o a devolver está relacionada con el dinero retenido en el IRPF en la nómina mensual.

Así, a los trabajadores que les han retenido poco en el año 2025 existe la posibilidad de que les salga a pagar, mientras que por el contrario, a aquellos que les han retenido mucho porcentaje de este impuesto podrían recibir dinero de Hacienda.

Por ello, los expertos en la materia han desvelado un 'truco' para conseguir el ansiado a devolver.

Lo cierto es que estas retenciones en la nómina las hace la empresa teniendo en cuenta el puesto de trabajo y los datos que poseen del mismo, sin considerar otros ingresos, salarios o pagas del trabajador.

El famoso 'truco' consiste en solicitar al pagador que haga un ajuste en dichas retenciones, teniendo en cuenta la situación personal del contribuyente. Es decir, para que se ajuste a la situación personal del empleado. Para ello, hay que utilizar el Modelo 145.

Cualquier trabajador asalariado puede pedir subir voluntariamente su retención si su situación lo requiere. Por su parte, la empresa está obligada a aceptarlo siempre y cuando no se supere el máximo reglamentario.

Lo que no es posible es pedir que se baje el porcentaje retenido por debajo del mínimo establecido según el salario y la situación familiar del trabajador.

De esta manera, se reduce el riesgo de pagar cantidades elevadas en la declaración de la Renta y aumenta las posibilidades de que salga a devolver.

Además, hay que tener en cuenta que si, en efecto, Hacienda debe devolver dinero al contribuyente debe hacerlo antes del 31 de diciembre, ya que, de lo contrario deberá pagarlo con intereses.

Este aumento en la retención también lo pueden pedir pensionistas, desempleados y trabajadores autónomos a sus respectivos pagadores.

Fecha límite de la Renta 2026

La declaración de la Renta 2025-2026 se podrá presentar a partir del 8 de abril y tendrá como fecha límite el 30 de junio.

Ahora bien, en el caso de querer presentar la Renta por teléfono, se podrá hacer a partir del 6 de mayo. Y aquellos contribuyentes que prefieran presentar este trámite presencialmente en la Agencia Tributaria podrán hacerlo a partir del 1 de junio.

No obstante, Hacienda ya ha habilitado su herramienta Renta Web Open que permite generar un borrador informativo, que no es un documento oficial, para estimar si saldrá a pagar o a devolver.