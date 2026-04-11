María José (60), limpiadora de portales en España: "Respeten nuestro trabajo, es muy esclavo y deberíamos cobrar más"

Las claves nuevo Generado con IA María José, limpiadora de portales en España, denuncia la falta de reconocimiento social y los bajos salarios en su sector. Explica que su jornada suele empezar por la mañana y terminar al mediodía, sin un horario fijo, y que cobra unos 300 euros mensuales por limpiar tres portales. Resalta que el trabajo es físicamente exigente y poco valorado, aunque desde la pandemia se aprecia algo más su labor. Reclama más respeto y mejores condiciones para las limpiadoras, subrayando la importancia insustituible de su trabajo en las comunidades.

La limpieza de portales, escaleras o garajes es una tarea imprescindible para el funcionamiento diario de muchas comunidades.

A pesar de su importancia, quienes realizan este trabajo denuncian que sigue siendo poco valorado socialmente y que sus salarios son insuficientes para las responsabilidades que conlleva.

En este contexto, María José, trabajadora del sector, compartió su experiencia en una entrevista con el youtuber Jaime Gumiel, donde relató su día a día y las principales dificultades que enfrenta, mostrando de primera mano los retos del oficio.

Durante la conversación, explicó que la rutina puede resultar agotadora, tanto física como mentalmente.

"Es todos los días lo mismo y hay muchas veces que no tienes ganas, aquí te puedes encontrar cualquier cosa", afirmó la trabajadora.

La limpiadora suele empezar su jornada por la mañana y terminar alrededor del mediodía, aunque el horario no siempre es exacto.

Según señaló, el tiempo depende del trabajo que tenga que hacer cada día. "Aquí tampoco tienes un horario fijo, porque depende de ti y de lo rápido que vayas", explicó.

Uno de los puntos que más critica es el salario. En la misma entrevista, María José detalló que su sueldo se calcula de forma mensual y no por horas trabajadas.

"Nosotras no cobramos por horas sino que cobramos mensualmente. Yo por ejemplo gano unos 300 euros por los tres portales", comentó.

Para ella, la cantidad no refleja el esfuerzo que exige el trabajo. "Es muy poco, yo creo que deberíamos cobrar más", añadió al hablar sobre las condiciones económicas del sector.

Además, explicó que las horas extra apenas suponen una mejora significativa en los ingresos: "Si haces horas extra, que aquí es muy difícil hacerlas, te puedes ganar 7 euros o por ahí".

María José también reflexionó sobre la imagen que ha tenido este empleo a lo largo del tiempo. Recordó que décadas atrás estaba muy mal considerado. "En los años 80 y 90 era visto como lo peor que podrías hacer en la vida", afirmó.

Aun así, considera que la percepción ha mejorado ligeramente en los últimos años. "Es un trabajo que está infravalorado, pero ahora se valora un poquito más. Sobre todo desde la pandemia, que tuvimos que trabajar y limpiar", explicó.

Durante la entrevista quiso remarcar que su labor sigue siendo imprescindible en la vida diaria de las comunidades. "Ahora mismo no hay máquinas que puedan hacer esto, entonces lo tiene que hacer una persona", subrayó.

Por ello pidió más respeto hacia quienes desempeñan esta profesión. "Este es un trabajo en el que se pasa frío y que es muy esclavo", aseguró, antes de reclamar: "Respeten nuestro trabajo, porque ellos a lo mejor no quieren hacerlo".

A pesar de todo, María José reconoce que su situación actual se adapta a sus necesidades. "Yo considero que estoy bien, porque además para la edad que tengo quieres una cosa tranquilita", concluyó en la entrevista.