Hacienda exige la declaración de la Renta a todos los miembros de una familia si uno recibe el Ingreso Mínimo Vital

Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso de los Diputados. Mariscal Efe

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda exige que todos los miembros de una unidad familiar beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital (IMV) presenten la declaración de la Renta. El IMV no tributa como ingreso sujeto a impuestos, pero declarar es obligatorio para mantener la ayuda y evitar su suspensión temporal. Solo se deben declarar como ingresos del trabajo las cantidades que superen los 12.600 euros al año, incluyendo otras ayudas junto al IMV. Hacienda recomienda la declaración conjunta para familias con hijos menores si los progenitores están casados; si no, uno puede hacerla con los hijos y el otro individual.

La Campaña de la declaración de la Renta arrancaba este 8 de abril y se prolongará hasta el próximo 30 de junio. Desde el miércoles, los contribuyentes pueden acceder al borrador de su declaración de la Renta a través de la web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), donde también podrán presentarla por Internet.

Este año, estarán obligados a presentar declaración los trabajadores que hayan ganado más de 22.000 euros de un solo pagador, o más de 15.876 euros si tienen dos o más pagadores.

También deben declarar los autónomos, los trabajadores del mar y, de manera especial, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), así como todos los miembros de su unidad de convivencia.

El IMV es una ayuda económica destinada a evitar la pobreza y la exclusión social de personas que viven solas o en familia y que carecen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Y aunque el IMV en sí mismo no se considera un ingreso sujeto a impuestos, Hacienda exige que todos los beneficiarios presenten la declaración de la Renta cada año.

La mayoría de los beneficiarios no tendrán que pagar impuestos, ya que sus declaraciones suelen ser muy sencillas y, en muchos casos, con importes a cero. Solo se deben declarar como ingresos del trabajo las cantidades que superen los 12.600 euros al año, incluyendo otras ayudas públicas que reciban junto al IMV.

Para familias con hijos menores, Hacienda recomienda presentar una declaración conjunta si los progenitores están casados. Si no lo están, uno de los padres puede hacer la declaración conjunta con los hijos y el otro individual.

Presentar la declaración es obligatorio y de no hacerlo, el SEPE puede suspender temporalmente el pago de la ayuda ya que es la única manera que tiene la administración para controlar que les corresponde cobrarlo.

El IMV es compatible con otros ingresos del trabajo y busca incentivar la inserción laboral y mejorar la situación económica de las familias.

Para cobrarlo, además de residir legalmente en España y encontrarse en situación de vulnerabilidad, la unidad de convivencia debe estar formada al menos desde hace seis meses y cumplir ciertos requisitos personales y económicos.

Por el contrario, las personas que solo cobran el subsidio de desempleo o la prestación por paro no tendrán que hacer la declaración de la Renta, siempre que se confirme el real decreto-ley de revalorización de pensiones aprobado por el Congreso.

Con esta medida, Hacienda pretende asegurarse de que todas las familias beneficiarias del IMV cumplan con sus obligaciones fiscales y mantengan en regla sus ayudas.