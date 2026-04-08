Es oficial: Hacienda intercambia datos con la Seguridad Social para controlar quién recibe las pensiones

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una sesión plenaria en el Senado. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La Agencia Tributaria y el INSS han prorrogado hasta 2030 su acuerdo para intercambiar datos y mejorar el control de pensiones y ayudas. La Agencia Tributaria facilitará información sobre la renta de los ciudadanos, clave para comprobar el acceso a prestaciones y ayudas sociales. El INSS remitirá datos actualizados sobre beneficiarios y fallecimientos para detectar incoherencias y evitar pagos indebidos. El acuerdo refuerza la seguridad y la confidencialidad de los datos, estableciendo controles estrictos y protocolos ante posibles brechas.

La Agencia Tributaria y el Instituto Nacional de la Seguridad Social han decidido seguir trabajando juntos para mejorar el control sobre las pensiones y otras ayudas públicas.

Ambas instituciones han prorrogado su acuerdo de colaboración hasta el año 2030, lo que significa que continuarán intercambiando información durante al menos cuatro años más.

La medida, publicada este mes de marzo en el Boletín Oficial del Estado, responde a la necesidad de aumentar la eficacia en la gestión de pensiones y ayudas, en un contexto marcado por el crecimiento del gasto social y la importancia de garantizar que las prestaciones lleguen únicamente a quienes cumplen los requisitos.

Para ello, la Agencia Tributaria facilitará al INSS información sobre la renta de las personas, es decir, datos del IRPF, que sirven para comprobar si alguien cumple los requisitos para recibir determinadas ayudas.

Esta información será clave para gestionar prestaciones relacionadas con el nacimiento o adopción de hijos, especialmente en casos de familias numerosas, monoparentales o con algún tipo de discapacidad.

También se utilizará para revisar pensiones de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad, entre otras, así como ayudas tales como el Ingreso Mínimo Vital.

Por su parte, el INSS remitirá información actualizada sobre beneficiarios, incluyendo datos de fallecimientos de pensionistas no residentes y detalles sobre perceptores de ayudas sociales.

Con este flujo bidireccional de información, las administraciones pretenden detectar incoherencias, evitar pagos indebidos y mejorar la eficiencia del sistema.

Y es que otro punto importante del acuerdo es el refuerzo de la seguridad. Ambas entidades han puesto más atención en evitar accesos indebidos a la información.

Por ello, los trabajadores que manejan estos datos tendrán controles más estrictos para impedir que consulten información sin justificación o con fines personales.

Asimismo, se establecen protocolos de actuación ante posibles brechas de seguridad, que incluyen la investigación de incidentes y la posibilidad de suspender temporalmente el intercambio de datos.

También se ha establecido que el deber de confidencialidad no tiene fecha de caducidad.

Esto significa que cualquier persona que haya tenido acceso a estos datos deberá mantener el secreto incluso después de dejar su puesto de trabajo o cuando el acuerdo entre las instituciones termine.

Así, esta colaboración refuerza el control del gasto público en prestaciones, un elemento clave en la sostenibilidad de las cuentas públicas.