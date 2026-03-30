El Gobierno quiere cambiar las normas: límite al precio de las habitaciones en alquiler para que no superen el de la vivienda Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno plantea limitar que la suma de los alquileres de habitaciones no supere el precio del alquiler de la vivienda completa. La medida busca frenar el abuso en el alquiler de habitaciones y proteger a jóvenes y familias ante los altos precios y la falta de oferta. El precio medio de la vivienda ha subido cerca de un 40% en cinco años y se prevén nuevos aumentos en compra y alquiler hasta 2026. Expertos advierten que el límite podría reducir la oferta de habitaciones y perjudicar especialmente a jóvenes, estudiantes y trabajadores.

El Gobierno anunció hace unas semanas una nueva medida para frenar el 'abuso' en el mercado del alquiler de habitaciones, en un momento en que los precios de la vivienda y del alquiler alcanzan máximos históricos en España.

Según declaró el presidente Pedro Sánchez, la renta total del conjunto de habitaciones no podrá superar la renta del contrato de la vivienda completa, y en las zonas declaradas como "tensionadas" aplicarán los mecanismos de control de rentas previstos en la Ley de Vivienda.

La medida busca proteger a los inquilinos, especialmente jóvenes y familias de rentas medias, que se ven expulsados del mercado por los elevados precios y la escasez de oferta asequible.

Sin embargo, el problema es profundo: en apenas cinco años, el precio medio de la vivienda ha pasado de unos 150.000 a más de 210.000 euros, lo que supone un incremento cercano al 40%.

Las previsiones para 2026 apuntan a nuevas subidas de alrededor del 8% en compra y del 7% en alquiler, mientras que el arrendamiento ya experimentó un incremento del 15% interanual hasta febrero, consolidando un escenario de fuerte tensión.

El déficit de oferta complica aún más la situación. El Banco de España estima que faltan entre 400.000 y 700.000 viviendas, y aunque el censo de 2021 identifica 3.9 millones de viviendas sin uso, su potencial real para aliviar la crisis es limitado.

Por otra parte, el impacto en los jóvenes se vuelve especialmente severo: la edad media de emancipación se ha retrasado hasta los 30 años, cuatro más que la media europea, y muchos necesitan ayudas complementarias para acceder a una vivienda.

Además, ese no es el único problema que afecta al mercado del alquiler: más de medio millón de desahucios en la última década derivan principalmente de este tipo de contratos.

Aunque existen programas de apoyo, como los 28.800 euros para jóvenes que accedan a la vivienda protegida en alquiler con opción a compra, su alcance es limitado por el escaso parque disponible.

De tal manera, el año 2026 traerá consigo una gran oleada de revisiones de contratos, con más de 630.000 alquileres firmados en 2021, que podrían experimentar subidas de entre el 30% y el 50%.

Por ello, el Gobierno ha respondido con controles en zonas tensionadas, regulación de alquileres de temporada y por habitaciones, y nuevos planes estatales de vivienda.

No obstante, la escasez histórica de vivienda protegida limita el alcance de estas políticas.

La nueva normativa sobre habitaciones nace de la intención del Gobierno de poner freno a posibles abusos y garantizar que el alquiler de habitaciones no supere el precio de la vivienda completa, una especie de equilibrio en el mercado.

Pero no en todos sitios ven la medida como una solución para el problema de la vivienda en alquiler.

"La exigencia de que la suma de las rentas de las habitaciones no pueda superar la renta del alquiler de vivienda completa carece de lógica económica y hará inviable este modelo en la práctica", señalaba José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).

Alfaro destacó cómo los grandes perjudicados de esta norma serán principalmente los jóvenes, estudiantes y trabajadores, dado que la puesta en marcha de este límite podría motivar a muchos propietarios a disminuir su oferta de alquiler por habitaciones.

De cualquier manera, más allá de la propuesta anunciada por Sánchez, el Gobierno todavía no ha tomado cartas en el asunto ni revelado cuándo se aprobará oficialmente ni cuándo podría entrar en vigor esta nueva medida.