Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: hacer ejercicio estando de baja podría ser motivo de despido disciplinario

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una reunión, en el Congreso de los Diputados. Eduardo Parra Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Estatuto de los Trabajadores permite el despido disciplinario si un empleado realiza actividades incompatibles con la causa de su baja médica, como hacer ejercicio intenso. Los tribunales han avalado despidos cuando se demuestra que el trabajador en baja participa en actividades que contradicen sus limitaciones médicas, como deportes o viajes. No toda actividad física está prohibida durante una baja, pero si contradice el motivo médico, la empresa puede considerarlo un incumplimiento grave de las obligaciones laborales. Las principales causas de baja médica en España son enfermedades musculoesqueléticas, trastornos de salud mental e infecciones, con un notable aumento en bajas por salud mental en los últimos años.

Cada día, 1,4 millones de trabajadores no acuden a su puesto de trabajo y esto se traduce en un gasto de 128.000 millones de euros para España.

El absentismo laboral es uno de los grandes problemas de España y cada vez las empresas están enfocándose más en investigar si, realmente, las bajas de sus trabajadores son ciertas.

Por ello, muchas empresas se apoyan en sentencias judiciales y el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores para determinar los casos en los que un trabajador debe ser despedido con motivo de incumplir su baja.

¿Cuándo es un despido?

Los despidos disciplinarios son una de las peores formas de terminar un contrato de trabajo, principalmente porque ocurre cuando la empresa entiende que el trabajador ha incumplido de manera grave sus obligaciones laborales.

De esta manera, los tribunales de Justicia han confirmado despidos de trabajadores cuando estos, estando de baja por problemas físicos, realizan esfuerzos o practican deporte de cierta intensidad incompatible con su dolencia.

También, se han avalado despidos por viajes de ocio o vacaciones que retrasan la recuperación o contradicen las limitaciones médicas fijadas.

Es decir, un trabajador que está de baja por una condición física, si la empresa descubre que está practicando deporte o de viaje, puede interpretar que dicha incapacidad temporal era falsa.

Por otro lado, el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores es el que regula el despido disciplinario estableciendo que el empresario puede extinguir el contrato por incumplimientos graves y culpables del trabajador.

La clave realmente de esto no es necesariamente que no se pueda hacer ejercicio estando de baja, sino que la actividad realizada no sea contradictoria con el motivo de la incapacidad temporal, porque en ese caso se podría considerar una transgresión de la buena fe contractual o incumplimiento grave.

De esta manera, irse de vacaciones o hacer deporte no está prohibido en sí, pero puede ser problemático si se dan las condiciones antes expresadas y, en efecto, podría justificar un despido disciplinario.

Otros motivos de despido pueden ser faltas de asistencia o puntualidad, indisciplina o desobediencia, ofensas verbales o físicas, transgresión de buena fe contractual y abuso de confianza, disminución del rendimiento, embriaguez o toxicomanía y acoso.

Motivos de incapacidad en España

En España, las principales causas por las que los trabajadores se dan de baja médica son las enfermedades musculoesqueléticas como lumbalgias, dolores de espalda, problemas articulares o cervicalgias. Estas concentran alrededor de la mitad de los días de baja.

En segundo lugar, destacan los trastornos de salud mental como ansiedad, depresión, estrés y trastornos adaptativos. Así, las bajas por salud mental, es decir, por el síndrome del burnout, se incrementaron un 81,4% en tan solo cinco años.

Por último, tienen un peso relevante las enfermedades como resfriados u otras infecciones, al igual que enfermedades crónicas agudizadas como diabetes o hipotiroidismo.