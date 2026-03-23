Entran en vigor: ayudas de hasta 3.000€ para cambiar las ventanas de tu casa según la comunidad autónoma

Las claves nuevo Generado con IA Se han activado ayudas de hasta 3.000 euros para cambiar ventanas por modelos más eficientes en distintas comunidades autónomas. Las subvenciones cubren hasta el 40% del coste de la obra, y pueden combinarse con deducciones fiscales en la declaración de la Renta. Cada comunidad autónoma gestiona las ayudas con requisitos y plazos propios; en algunas ya han cerrado el plazo para solicitarlas. Existen deducciones fiscales adicionales del 20%, 40% y 60% en el IRPF según el nivel de mejora energética conseguido con la reforma.

Hacer obras en casa y cambiar las ventanas ya no es una cuestión de estética sino que puede ayudar a ahorrar dinero gracias a una combinación de subvenciones autonómicas y deducciones en la declaración de la Renta.

En distintos puntos de España se han activado subvenciones específicas para sustituir carpinterías y acristalamientos por modelos más eficientes que, a su vez, sean capaces de reducir de forma notable la factura de la luz y mejorar el aislamiento térmico del hogar.

Dependiendo de la comunidad autónoma y el tipo de obra estas ayudas pueden alcanzar varios miles de euros que además se complementan con incentivos fiscales en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) para quienes apuesten por la rehabilitación energética de su vivienda.

Recuperar hasta el 40%

El Real Decreto 853/2021 articula el Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana y cuenta con una financiación de 3.420 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation EU.

Así, el Programa 4, dentro del Plan de Rehabilitación mencionado, cubre explícitamente el cambio de ventanas por otras eficientes a nivel energético.

Por otro lado, hay subvenciones directas que cubren hasta el 40% del coste de la actuación, con un máximo de 3.000 euros por vivienda y un mínimo de 1.000 euros.

A modo de ejemplo, en el caso de unas ventanas de 6.000 euros, la ayuda estatal podría subvencionar hasta los 2.400 euros, es decir, el 40% del coste de la obra.

Gestión por comunidades

Cada comunidad autónoma gestiona el dinero, a pesar de que el dinero provenga del Estado y los fondos europeos.

Hay algunas comunidades como Cataluña y la Comunidad Valenciana que ya cerraron los plazos para solicitar estas ayudas y en Galicia uno de los requisitos para solicitarla es que la obra no puede estar iniciada.

En el caso de Madrid, estas subvenciones son gestionadas por la Fundación de la Energía y cubren hasta el 40% del coste de las ventanas eficientes y es compatible con deducciones estatales en la declaración de la Renta.

Castilla y León ofrece ayudas para mejorar el confort térmico y reducir el consumo eléctrico en viviendas rurales y urbanas e incluye la mejora de ventanas. A su vez, es compatible con otros programas autonómicos como el PREE 5000.

El PREE 5000 es una línea de ayudas destinadas a municipios de menos de 5.000 habitantes, con hasta un 80% de financiación para mejoras energéticas con el objetivo de combatir la despoblación rural.

Además de esto, hay deducciones fiscales vigentes en 2026 que permiten agregar otro tramo de ahorro. Así, se definen tres tramos de ahorro: deducciones del 20%, 40% y 60%.

Para deducirse el 20% del gasto de las obras en la declaración de la Renta, es preciso reducir al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en la vivienda habitual con una base máxima de 5.000 euros.

En el caso de la deducción del 40% en el IRPF tiene como requisito reducir un 30% el consumo de energía primaria no renovable o que se mejore la calificación energética a las letras A o B, con una base máxima de 7.500 euros.

De esta manera, para obtener la deducción del 60% de los costes es necesario que haya una rehabilitación energética en edificios de uso predominantemente residencial, es decir, no está destinada para una única vivienda.

Para poder acceder a estas ayudas hay que localizar la convocatoria en la web de vivienda o energía de la respectiva comunidad autónoma y comprobar que el presupuesto y las ventanas cumplen los requisitos.

Una vez hecho esto, basta con reunir la documentación necesaria como las facturas, presupuestos, datos de la vivienda, justificantes de pago o certificados; y se presenta la solicitud en casi todos los casos de forma telemática.