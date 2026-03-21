La UE advierte a España: debe aplicar la norma comunitaria en controles fronterizos y solicitudes de asilo en 2026 Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La UE exige que España aplique plenamente la nueva normativa migratoria y de asilo a partir de junio de 2026. El nuevo sistema incluye controles fronterizos homogéneos, con un proceso de cribado inicial de siete días para quienes entren de forma irregular. Las solicitudes de asilo podrán resolverse de forma acelerada en ciertos casos, conectando el rechazo con expulsiones más eficaces. Las normas armonizan los procedimientos de asilo y refuerzan la asistencia jurídica y los estándares mínimos de acogida en toda la UE.

La política migratoria europea entra en una fase decisiva.

A partir de junio de 2026, todos los Estados miembros, incluida España, deberán aplicar plenamente la nueva normativa aprobada en el marco del Pacto de Migración y Asilo.

No se trata de una recomendación, sino de un calendario vinculante que obliga a adaptar sistemas, leyes y recursos para cumplir con unos estándares comunes más exigentes.

El cambio se gestó entre 2023 y 2024, cuando la Unión Europea aprobó un paquete legislativo destinado a reforzar el control de fronteras, agilizar los procedimientos de asilo y mejorar la coordinación entre países.

Aunque estas normas entraron en vigor en 2024, se estableció un período transitorio de dos años para facilitar su implementación. Ese margen expira en junio de 2026.

Uno de los pilares del nuevo modelo es la introducción de un sistema homogéneo de control en frontera.

A partir de ahora, toda persona que entre de forma irregular en territorio comunitario (ya sea por Canarias, Ceuta, Melilla, aeropuertos o puertos) deberá someterse a un proceso de "cribado" inicial.

Este procedimiento, que debe completarse en un máximo de siete días, incluye la identificación, toma de huellas, controles de seguridad y evaluación de posibles vulnerabilidades, así como la información sobre derechos.

Tras ese primer filtro, el Pacto prevé un uso más amplio del llamado procedimiento de asilo en frontera.

En determinados casos, como solicitantes procedentes de países con baja tasa de concesión de protección, las solicitudes podrán resolverse de forma acelerada sin que el solicitante acceda plenamente al territorio.

Si la petición es rechazada, el sistema conecta de manera casi automática con el retorno, reforzando la eficacia de las expulsiones, uno de los puntos débiles históricos de la política migratoria europea.

Más allá de la frontera, las nuevas normas también armonizan el conjunto del sistema de asilo.

Se fijan plazos más claros, se refuerza el derecho a la asistencia jurídica y se obliga a garantizar un acceso efectivo al procedimiento, evitando bloqueos o devoluciones sin garantías.

Además, se consolidan estándares mínimos de acogida, que incluyen alojamientos, atención sanitaria y cobertura básica mientras se tramita cada solicitud.

En este contexto, España ocupa una posición especialmente sensible como frontera sur de la Unión.

La presión migratoria en enclaves como Canarias o el Estrecho convierte el país en uno de los principales escenarios donde estas medidas deberán aplicarse con mayor intensidad.

Bruselas, consciente de ello, ha acompañado el proceso con financiación adicional y equipos de apoyo, pero también con una vigilancia estrecha del cumplimiento.

La Comisión Europea ha dejado claro en su estrategia a cinco años que el objetivo es un sistema "firme pero más justo": más control sobre las entradas irregulares, procedimientos más rápidos y una protección efectiva para quienes huyen de conflictos o persecución.

El mensaje implícito es claro: en 2026 ya no habrá margen para retrasos. España, como el resto de socios, deberá tener plenamente operativo este nuevo modelo migratorio europeo.