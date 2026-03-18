Kike Júlvez (48), el empresario autónomo que creó un grupo hostelero y facturó casi 9 millones de euros en 2025

Las claves nuevo Generado con IA Kike Júlvez fundó el grupo hostelero Tándem en Zaragoza, gestionando cinco restaurantes y una tienda de comida para llevar. La inversión media para abrir uno de sus locales ronda los 400.000 euros, financiados habitualmente a través de préstamos bancarios a cinco o seis años. En 2025, el Grupo Tándem alcanzó una facturación cercana a los nueve millones de euros, aunque el margen de beneficio empresarial es reducido debido a la alta carga fiscal. Júlvez destaca la dificultad de emprender en hostelería, señalando que el éxito requiere mucha gestión y que el Estado se lleva hasta un 60% de lo facturado.

Kike Júlvez es empresario y fundador del grupo hostelero Tándem en Zaragoza y junto a su socio Carlos Vallejo han conseguido crear y liderar una empresa con la que gestiona cinco restaurantes y una tienda de comida para llevar.

Júlvez no es un autónomo tradicional sino que consiguió crecer en el mundo de la restauración, a pesar de que, mirando atrás, considera que cometió ciertos errores en el proceso.

De esta manera, el empresario confesó en una entrevista en el podcast de Aldo Sorrosal cómo fue a nivel económico levantar este negocio ofreciendo una radiografía financiera del Grupo Tándem.

Las finanzas en la hostelería

Júlvez recordó que Grupo Tándem fue fundado en el año 2013 y fue el resultado de la insistencia de su socio, Carlos Vallejo.

No obstante, comentó que en el inicio abrió sus dos primeros restaurantes de golpe, La Boca y Marengo; y reconoció que ahora mirando hacia atrás considera que esto fue un error porque la visión romántica que tenía del sector desapareció el primer día.

Júlvez estudió empresariales con lo cual se dedicó a la gestión diaria de ambos locales lo que ocupaba muchísimo tiempo y, a medida que fue creciendo el grupo, tuvo que optar por contratar más personal, sobre todo en Recursos Humanos y en el departamento de Marketing.

Con esto, se plantea la pregunta: ¿Cómo se traduce esto a nivel económico? Júlvez no dudó en exponer cómo es mantener un grupo hostelero como el suyo en términos de dinero.

Primero expresó que la inversión inicial "depende del local" de cómo fue la operación para adquirirlo, pero que "mínimo 300.000 euros y máximo 500.000 euros... te diría que una media de 400.000 euros para un local de nuestro estilo tienes que invertir".

Para conseguir este nivel de inversión, el empresario comentó que suelen optar por la financiación de un banco con préstamos de 5 o 6 años que "es el tiempo que nos marcamos como objetivo para recuperar la inversión".

Kike Júlvez (48), el empresario autónomo que creó un grupo hostelero y facturó casi 9 millones de euros en 2025

De esta manera, manifestó que el promedio que gasta una persona es de 25 euros; sin embargo, recalcó que esto es "el ticket medio es el cálculo de dividir la facturación por el número de personas que visitan tu local".

"Pero en Grupo Tándem damos en muchos locales damos menú del día, eso baja el ticket medio, pero después de mezclar todo eso el ticket medio resultante es de 25 euros", explicó el empresario.

Júlvez comentó que el cierre de caja para ellos es algo mensual y que todos los meses se reúne con los locales y analiza los resultados con los responsables: "Son partícipes de los resultados porque tienen una variable y me interesa que vean si vamos bien o mal, no tengo nada que esconder", expresó.

Asimismo, reveló que su nivel de facturación en el 2025 llegó a los "nueve millones de euros por ahí, no sé si es con IVA o sin IVA, pero esa cifra aproximadamente".

No obstante, esta cifra no representa lo que ganan: "Un empresario puede aspirar al 3%, 5% u 8%, creo yo, cuando el Estado se está llevando 60% de lo que facturas, esta cifra es importante, es un 60% de lo que tú mueves va al Estado", calculó.

Finalmente, se sinceró y comentó que "yo creo que hoy en hostelería te puedes dar con un canto entre los dientes", enfatizando que incluso ahora cuando ha conseguido ser exitoso es un sector muy complicado para emprender y trabajar.