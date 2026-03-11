Soy experto en vivienda y así veo el futuro de las hipotecas: “El escenario es complejo”

Las claves nuevo Generado con IA El 71,6% de los españoles con hipoteca reconoce sentir estrés financiero vinculado a su vivienda. Las principales causas del estrés hipotecario son la subida de tipos de interés, la incertidumbre económica y la inseguridad laboral. Navarra, La Rioja y Canarias son las regiones con mayor porcentaje de hipotecados que declaran estrés frecuente. Solo el 54% de los españoles sabe identificar correctamente la TAE y el 88% considera insuficiente la educación financiera sobre hipotecas.

A lo largo de la vida, las familias se endeudan por diferentes conceptos. Pero, sin duda, el mayor de ellos está relacionado con la vivienda. Hablamos de la hipoteca.

“Cuando vemos que el 71,6% de los españoles con hipoteca reconoce sentir estrés financiero vinculado a su vivienda, entendemos que estamos ante un fenómeno estructural”, explica Luis García, director general de Dr. Finanzas en España.

Declaraciones a raíz del estudio Radiografía del bienestar financiero e hipotecario en España, que también apunta a que el futuro “dibuja un escenario complejo”.

Estrés financiero

Cuando en el estudio se habla de “estrés financiero”, hay varias causas que están en su origen. Para empezar, la subida de los tipos de interés (43,6%). A continuación, la incertidumbre económica (32,5%) y, después, la inseguridad laboral (23,9%).

Sin olvidar que casi uno de cada tres hogares (30,8 %) destina más del 30% de sus ingresos al pago de la hipoteca. “Un umbral que implica un esfuerzo elevado y merma la capacidad de ahorro”, añade Luis García.

Además, este estrés no se distribuye de forma homogénea. Navarra es la región que encabeza la lista de comunidades donde más hipotecados declaran sentirlo siempre o con frecuencia (58,9%). Le siguen La Rioja (51,7%) y Canarias (32,2%).

Mientras que en Madrid, el 27,2% reconoce sufrirlo. Una cifra que es superior a la de Cataluña (21,6%) o la Comunidad Valenciana (22,1%).

“Esto demuestra que el impacto de la hipoteca no depende solo del producto financiero, sino también del contexto económico y social de cada región”, apunta García.

El estudio también revela otro factor clave: la brecha entre la confianza percibida y el conocimiento real.

Aunque el 34,3% de los españoles afirma conocer todos los conceptos financieros relacionados con las hipotecas, el 28% de ellos falla al definir correctamente la TAE (Tasa Anual Equivalente). En el conjunto nacional, solo el 54 % sabe identificarla adecuadamente.

Además, el aprendizaje es mayoritariamente informal: el 32,1% ha adquirido estos conocimientos por su cuenta, vídeos, blogs o contenidos online, mientras que solo el 15,8% los aprendió en el ámbito educativo.

A esta carencia se suma el desconocimiento sobre derechos básicos. El 41,4% de los hipotecados no sabía que el banco está obligado a entregar la FEIN (Ficha Europea de Información Normalizada) y la FiAE (Ficha de Advertencias Estandarizadas) antes de la firma.

Se trata de documentos clave que recogen las condiciones del préstamo y las advertencias sobre sus riesgos. Y, aunque siete de cada diez aseguran que no firmarían sin entender todos los conceptos, un 10 % reconoce haberlo hecho.

“Lo más llamativo es que más del 88 % de los ciudadanos considera que en España no se promueve suficientemente la educación financiera sobre hipotecas. Hay un consenso social claro”, concluye García.