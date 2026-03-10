Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha amenazado con un embargo comercial a España tras la condena de Pedro Sánchez a la guerra de Irán. Productores españoles de vino y aceite de oliva temen grandes pérdidas si se concreta el embargo, ya que Estados Unidos es su principal mercado. Lucrecia Aldao, estadounidense residente en España y defensora de Trump, afirma que el conflicto con Irán data de 1978 y que Trump solo busca terminarlo. Si el embargo se cumple, España podría perder hasta 62.300 millones de euros en lazos comerciales y un punto porcentual de su PIB.

Las recientes acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han sembrado el miedo en los productores españoles.

Después de que Pedro Sánchez condenara la guerra de Irán, Washington respondió amenazando con un embargo comercial a España.

De esta manera, los productores de vino y aceite de oliva que exportan casi todo su producto a Estados Unidos se enfrentan a perder miles de euros con motivo del embargo. Así, Lucrecia Aldao, ciudadana estadounidense y defensora de Trump, habló sobre estas políticas en laSexta Xplica.

"Esto lleva desde 1978"

Aldao comenzó hablando sobre la guerra de Irán, un conflicto que fue detonado por un ataque conjunto entre Israel y Estados Unidos. No obstante, según la ciudadana estadounidense, "Trump lo que está haciendo es terminar una guerra que empezó en 1978".

"Él no ha empezado una guerra, está terminando una que desde 1978 que tenemos problemas con esa parte del mundo, con Irán", continuó la trumpista.

Según Aldao, desde 1978, "Irán lo único que ha hecho ha sido crear grupos terroristas que han tomado todo el mundo, que quede claro".

Es importante recordar que en los años 1978 y 1979 fue el estallido de la Revolución iraní, o Revolución Islámica, una serie de protestas masivas y huelgas que llevaron al derrocamiento del Sha Mohammad Reza Pahlavi por la represión política de la policía secreta y las desigualdades sociales.

Esta revolución llevó al fin de la monarquía en Irán y al nacimiento de la República Islámica con el ayatolá Jomeini, el anterior al difunto Alí Jameneí, como figura central.

Además de esto, la ciudadana trumpista aprovechó para transmitir tranquilidad a los productores de vino y aceite de oliva: "No os preocupéis, tened un buen producto que no va a pasar nada".

Lo cierto es que el embargo comercial hasta ahora es tan solo una amenaza, es decir, aún no ha entrado en vigor ninguna medida efectiva. Con lo cual, los empresarios españoles tan solo han estado sacando estimaciones.

Si Trump llega a cumplir su amenaza, España podría perder alrededor de 62.300 millones de euros en lazos comerciales, además se habla de que se restaría un punto porcentual en el PIB.

Los productos más afectados por esto serían principalmente el aceite de oliva, jamón, vino y maquinaria, que son los mayores productos exportados españoles a EEUU. Además, compañías españolas que tengan presencia en este país también se verían afectadas.

La realidad es que si Donald Trump llega a cumplir su amenaza, el país se verá sumido en grandes pérdidas económicas y se verían afectados varios sectores estratégicos.