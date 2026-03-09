Alfonso, alfarero: “El valor de una vajilla son 50.000€, pero es trabajo de 4 personas, yo me quedo con poquillo”

Las claves nuevo Generado con IA Alfonso Hidalgo, alfarero de Úbeda y presidente de la asociación local, denuncia la difícil situación fiscal y burocrática que enfrentan los autónomos en España. A pesar de producir vajillas valoradas en 50.000 euros para restaurantes internacionales, Alfonso explica que sus ganancias son mínimas, ya que ese importe es el resultado del trabajo de varios empleados durante un año. El alfarero afirma que los elevados impuestos y costes dificultan la contratación de trabajadores, llevando a que muchos autónomos prefieran reducir su volumen de negocio para vivir con menos presión. Alfonso critica que el sistema desincentiva el emprendimiento, lo que provoca que muchos jóvenes opten por buscar empleos de funcionario en vez de crear riqueza local.

Alfonso Hidalgo es de Úbeda, Jaén, y es un alfarero de sexta generación. El joven abandonó la carrera de Ingeniería para dedicarse al mundo de la cerámica contemporánea y ha apostado por técnicas de alta temperatura que le han permitido diferenciarse de la competencia.

A pesar de que ha tenido un éxito impresionante y ha logrado producir platos artesanales para restaurantes en Londres, Catar y Miami, reveló que no cobra tanto como parece.

Hidalgo aprovechó una entrevista en el podcast Be Agro para hablar de lo difícil que es ser trabajador autónomo en España, denunciando la importante presión fiscal y burocrática que enfrentan.

"Estamos un poco quemados"

El ceramista fue directo al grano: "Lo que no es rentable en España es ser autónomo". Así, confesó que "cada vez que pueden nos pegan una patada".

Hidalgo explicó que es el presidente de la asociación de artesanos de Úbeda y que de hecho el Ayuntamiento y las instituciones locales "se vuelcan mucho en la artesanía". Sin embargo, recalcó que los impuestos que deben afrontar son muy altos y muchas veces da la sensación de que "siempre que pueden te meten la zancadilla".

De esta manera, expresó que la consecuencia directa de esto es que "estamos muy quemados y es triste porque gente joven como nosotros no piensa ni en invertir ni en moverse ni nada, piensa que van a ser funcionarios de lo que sea".

"Por lo menos los que intentamos emprender y complicarnos la vida, que no nos sigan machacando que entonces cada vez va a haber menos y la estructura de un país no puede ir solo por los funcionarios", sentenció el artista.

La realidad es que Hidalgo confesó que "tengo mi propia empresa, tengo dos, tres o cinco trabajadores, pero seguro que el que menos cobro al final soy yo".

Así, puso de ejemplo un reportaje que le hicieron donde el titular hablaba de una vajilla con alrededor de 7.000 platos que tenía un valor de 50.000 euros: "La gente me escribía diciendo 'madre mía, pero cómo consigues todos esos contratos y esas cosas'".

Entre risas, el alfarero se sinceró y comentó que realmente no es rico ni cobra 50.000 euros: "Esos 50.000 euros es el trabajo de tres o cuatro personas durante todo el año y yo he ganado más bien poquillo".

"Si echas cálculos yo no gano nada", reveló el autónomo. Con esto, el joven alfarero comentó que el problema no es pagar impuestos sino que dichos gravámenes "sean lógicos y justos".

Alfonso, alfarero: “El valor de una vajilla son 50.000€, pero es trabajo de 4 personas, yo me quedo con poquillo”

Este problema llega al nivel de que incluso el emprendedor decidió "bajar mi volumen de negocio para vivir bien y tranquilo", principalmente porque señaló que mientras más negocio producía, más impuestos debía pagar y más dinero debía ganar, con lo cual "estaba trabajando unas 15 horas al día".

Lo cierto es que Hidalgo recalcó que tener trabajadores, siendo autónomo, es algo que resulta ser muy caro, con lo cual, en su caso le resulta más rentable trabajar él en su negocio y no tener otros empleados.

"Eso es triste, porque al final estás generando puestos de trabajo y estás haciendo que la gente local esté trabajando y eso genera una riqueza, pero mucha gente dice yo prefiero no generar esta riqueza porque no me está beneficiando", manifestó el alfarero.

Con esto, también compartió que en un año entero, con "un sueldo normalito", consiguió sacar de beneficio y ahorrar "unos 400 euros".

Así, la reflexión del joven autónomo es que la forma en la que está elaborado el sistema de autónomos de España realmente está haciendo que los emprendedores no produzcan tanto y generen tanto como podrían para poder ahorrar dinero y no verse ahogados en impuestos.