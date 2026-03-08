Confirmado por la UE: el precio de la vivienda sube un 12,8% en España, casi tres veces más que en Europa

Las claves nuevo Generado con IA El precio de la vivienda en España subió un 12,8% en 2025, casi tres veces más que la media de la Unión Europea, que fue del 5,5%. España se sitúa entre los países europeos con mayores incrementos en el precio de la vivienda, solo por detrás de Hungría, Portugal y Bulgaria. La vivienda continúa siendo la principal preocupación para los españoles, superando a otros problemas como la inmigración, el empleo y la situación económica. Mientras que países como Finlandia registraron una caída en los precios, otros como Suecia, Francia, Austria y Alemania presentaron subidas inferiores al 5%.

La vivienda sigue siendo el principal problema de los españoles, según queda recogido en diferentes barómetros del CIS, por delante de la inmigración, la calidad del empleo y la situación económica. Una situación que viene sucediendo desde 2024 y que, en 2025, no ha hecho sino acrecentarse.

Ya, en 2026, la situación persiste. De hecho, un 42% de los encuestados la siguen considerando como la principal preocupación del país.

Son muchos los factores que influyen en esta consideración. Para empezar, el precio. Pero también otros como conseguir el ahorro suficiente para que el banco dé una hipoteca o la falta de oferta.

Vivienda en Europa

Según los datos de Eurostat, el precio de la vivienda subió un 5,5% de media en la Unión Europea (UE) en el tercer trimestre de 2025 (último dato disponible) respecto al mismo periodo del año anterior.

¿Y en España? Pues casi tres veces más. En concreto, el precio aumentó un 12,8%. Dicho de otra manera, está en el grupo en el que dicho incremento estuvo por encima de dos dígitos.

En concreto, los mayores aumentos se dieron en Hungría (18,7%), Portugal (17,2%) y Bulgaria (15,5%). A continuación, pero ya por debajo de España, Eslovaquia (11,3%) y la República Checa (10,5%).

La única caída se dio en Finlandia (-1,3%). Y con subidas por debajo del 5% nos encontramos con Suecia y Francia (0,7%), Austria (1,6%), Chipre (2,7%), Bélgica (2,9%), Alemania (3,1%), Italia (3,9%), Luxemburgo (4,5%), Polonia y Rumania (4,7%).

Si comparamos los datos del tercer trimestre de 2025 respecto al segundo trimestre, los precios disminuyeron en cinco Estados miembros y aumentaron en veintiuno.

Así, las mayores caídas se registraron en Luxemburgo (-3,1%), Finlandia (-2,2%) y Eslovenia (-1,1%), mientras que los mayores incrementos tuvieron lugar en Letonia (+5,2%), Eslovaquia (+4,9%) y Portugal (+4,1%).