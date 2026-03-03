Juan, español en Japón, duerme en un piso de 20 m² a 41€ la noche: “Yo me quedaría muy tranquilo viviendo aquí”

Las claves nuevo Generado con IA Juan, un español en Japón, documenta su experiencia viviendo en un piso de 20 m² por 41€ la noche y destaca la funcionalidad del espacio. El mini apartamento japonés cuenta con espacios optimizados, baño dividido en tres partes, tecnología avanzada y un altillo utilizado como dormitorio o almacenamiento. Este tipo de viviendas pequeñas suelen ser más asequibles, están dirigidas a jóvenes y surgen como respuesta a la alta densidad y precios del mercado inmobiliario. Los minipisos de menos de 30 m² son una tendencia en Japón y otros países, y priorizan la ubicación céntrica sobre el tamaño del espacio.

Paula y Juan son creadores de contenido en redes sociales y se han dedicado a viajar por Asia y documentar su experiencia.

De esta manera, una de las experiencias que documentaron fue la de vivir en un piso de 20 metros cuadrados en Japón. Estas viviendas son realmente famosas por optimizar estos espacios extremadamente reducidos.

Así, el joven andaluz resaltó la funcionalidad y el encanto de estas viviendas que, según explicó en los comentarios, tienen un precio medio de 300 o 500 euros. Sin embargo, en su caso le salió a 41 euros la noche.

Tecnología, espacio y techos altos

El creador de contenido fue sincero y señaló tan solo comenzar que "ya te digo que yo aquí me quedaría a vivir perfectamente". Con esto, comenzó con el tour por la no tan pequeña vivienda.

Lo primero que se aprecia al entrar es el 'Genkan', que Juan lo describió como "el huequito que hay en todas las casas japonesas, para dejar las zapatillas y no pisar el suelo con los zapatos sucios".

En la primera puerta ya se encuentra una parte del cuarto de baño, es decir, únicamente el váter, pero, curiosamente, justo enfrente de esta habitación se encuentra la cocina.

En este minipiso no hay un baño completo, sino que está dividido en tres partes. De esta manera, pasando la cocina, se encuentra la segunda parte del baño: "En este cuarto hay de todo, una lavadora, un lavabo y, de verdad que piensan en todo, porque tenemos unas cuerdas para poner un tendedero", explicó el andaluz.

Detrás de este cuarto, se encuentra el 'Ofuro', la tercera parte del baño: "El 'Ofuro' es una bañerita pequeñita que tienen los japoneses aquí que está pensada para que te quedes ahí relajado con el agua hasta el cuello relajado", expuso Juan.

El joven creador de contenido comentó sobre el 'Ofuro' que "lo que a mí me flipa de verdad de todo esto es que todo funciona con botones y pantallitas, tienen mandos para comprobar la temperatura del agua de aquí y la temperatura del agua de la ducha".

@veteporahi.viajes ¿Alguien más enganchadísimo a estos videos? No podemos para de ver micro apartamentos japoneses! Nosotros lo hemos reservado turisticamente pa unos días, no estamos viviendo aquí, y pagamos 41€/noche. ♬ sonido original - Vete por ahí | Viajes 🌏

Así, es posible pasar a la "parte principal" y más grande de la casa que es un salón multiuso con techos considerablemente altos que daban la sensación de que, realmente, es un espacio mucho más amplio de lo que es.

"¿Y dónde está el dormitorio principal? Pues aquí en la parte de arriba", manifestó Juan. Lo cierto es que explicó que muchos pisos japoneses de este estilo tienen una especie de ático, en este caso de unos 180 centímetros de altura, y puede ser utilizado como dormitorio o almacenamiento.

De esta manera, concluyó su recorrido el andaluz confesando que "nosotros (él y su pareja) tenemos claro que aquí nos encantaría vivir".

Lo cierto es que este tipo de viviendas de menos de 30 metros cuadrados no solo existen en Japón, sino que también existen en España, China y muchos otros países.

Este tipo de minipisos suelen estar destinados a jóvenes de entre 20 y 30 años que trabajan o estudian, con lo cual priorizan la ubicación al espacio.

Por lo general, suelen ser más económicos y asequibles, ya que, suelen estar destinados a personas con salarios modestos.

Uno de estos pisos se hizo particularmente famoso porque fue amueblado y ofrecido por Ikea como campaña de marketing, estaba ubicado en Shinjuku, Japón, y era un minipiso de 10 metros cuadrados y se alquilaba por 0,77 euros.

Asimismo, la existencia de estas viviendas ha surgido como una respuesta a la densidad del mercado inmobiliario y la necesidad de mantener precios competitivos.