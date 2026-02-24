Es oficial: te pueden echar de tu propia casa hasta 3 años por poner la música muy alta, según la Ley de Propiedad Horizontal

Si bien hay total libertad para reproducir música o hacer ruido en una vivienda, sí que hay una serie de límites legales para no perturbar la tranquilidad de los vecinos.

En casa el rango de día es de unos 35-40 dB y de noche unos 25-30 db como máximo en el interior de la vivienda. Un ruido continuo por encima de esos valores puede considerarse infracción y "actividad molesta".

De hecho, si el ruido es muy repetido y a niveles que molesten a los otros residentes de la comunidad, se puede llegar a penalizar al propietario echándole de su hogar durante un máximo de tres años.

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma

A pesar del impacto que pueda generar ser expulsado por tener el volumen de la música muy alto, la posibilidad existe y está recogida en el artículo 7.2. de la Ley de Propiedad Horizontal.

Lejos de ser una sanción automática o inmediata, se trata de la medida más severa prevista para los casos extremos de ruidos graves y reiterados.

El precepto establece que ni el propietario ni el ocupante de una vivienda pueden realizar actividades prohibidas en los estatutos, que dañen la propiedad o que resulten "molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".

Dentro de esas actividades encajan los ruidos persistentes: música a todo volumen de madrugada, fiestas constantes o situaciones que vulneren las ordenanzas municipales y el derecho al descanso de los vecinos.

Para empezar es clave entender qué es la Ley de Propiedad Horizontal. Se trata de una norma que regula la convivencia y el funcionamiento de las comunidades de vecinos en España.

Establece derechos y obligaciones de propietarios y ocupantes en edificios compartidos: desde el pago de gastos comunes hasta el adecuado de la vivienda.

Su objetivo es garantizar que el ejercicio del derecho de propiedad no perjudique al resto de la comunidad. En ese marco, el artículo 7.2. actúa como mecanismo de defensa colectiva frente a conductas graves que rompen la convivencia.

¿Pueden prohibirme el uso de la vivienda?

Sí, aunque sea raro, es posible. Si un vecino provoca ruidos graves y reiterados y desoye las advertencias formales de la comunidad, esta puede acudir a los tribunales.

Si el juez considera probado que la conducta es persistente y afecta de forma seria al descanso y a la convivencia, puede ordenar tres cosas.

La primera medida es que cesen los ruidos, la segunda que se indemnicen a los afectados y la tercera, y en casos más extremos, que el infractor no pueda usar la vivienda durante un plazo de tres años.

No es una decisión automática ni por un episodio aislado. Se aplica cuando hay continuidad en el tiempo, avisos previos y pruebas suficientes que acrediten la gravedad.

El máximo legal son tres años, aunque el juez puede fijar un período menor según las circunstancias. La clave es que la sanción no implica perder la propiedad, sino el derecho a usar la vivienda temporalmente.

Se trata de una medida excepcional, pero real, pensada para proteger a la comunidad cuando la vía del diálogo y los avisos ya han fracasado.