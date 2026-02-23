Millones de litros de whisky sin dueño: la industria del alcohol pierde 830.000 millones de dólares y frena su producción

Millones de litros de whisky sin dueño: la industria del alcohol pierde $830.000 millones en Bolsa y frenan su producción iStock

Las claves nuevo Generado con IA La industria global del alcohol ha perdido 830.000 millones de dólares en valor bursátil desde 2021 debido a la caída en el consumo. El consumo de alcohol entre jóvenes de 14 a 18 años está en mínimos históricos, reflejando un cambio cultural hacia estilos de vida más saludables. Empresas como Jim Beam han frenado la producción y hay un excedente récord de whisky almacenado, lo que impacta a nivel económico y fiscal. Factores como menor poder adquisitivo, precios altos en locales y nuevas formas de ocio explican la reducción del consumo entre la generación Z.

La industria del alcohol vive días bastante sobrios. Mientras en España el consumo de alcohol en adultos ha crecido desde 2010, situándose en 11,1 litros por persona y superando en un 10% a la media europea, la situación de los jóvenes es muy distinta.

El consumo de alcohol y las borracheras están en mínimos históricos en estudiantes de 14-18 años. Es decir, la Generación Z bebe mucho menos que generaciones anteriores. Y este cambio está comenzando a reflejarse en la economía global del sector.

Entre las principales empresas de cerveza, vino y licores, se han perdido 830.000 millones de dólares en valor bursátil en tan solo cuatro años, lo que representa un descenso del 46% respecto a su récord de junio de 2021.

De hecho, es tal el cambio en el consumo y la venta que ha llevado a la empresa Jim Beam a suspender la producción en su destilería principal de Kentucky durante todo 2026, una decisión histórica para la marca.

Las consecuencias son serias. El pasado mes de octubre, la Asociación de Destiladores de Kentucky reportó en octubre que los almacenes tenían un récord de más de 16 millones de barriles de whisky de Bourbon esperando comprador.

El licor espera dueño

Cabe mencionar que Jim Beam no ha cerrado definitivamente su empresa. Otras instalaciones de embotellado, almacenamiento y una destilería secundaria seguirán operando. La compañía aprovechará este período para realizar mejoras en la planta y ajustar la producción a la demanda del mercado.

El problema no es solo interno: los aranceles impuestos por EE UU y las medidas retaliatorias de países como Canadá y China han afectado las exportaciones de alcohol, dificultando la venta de whisky y otras bebidas premium.

Consecuentemente, las destilerías de Kentucky se han dejado 75 millones de dólares solo en impuestos estatales.

Según encuestas recientes, solo el 54% de los adultos estadounidenses consumen alcohol, la cifra más baja desde la década de 1930. No obstante, la disminución del consumo no se limita solo a EE UU.

Este cambio cultural impacta también a las grandes empresas internacionales: Diageo, Pernod Ricard y Rémy Cointreau, dueños de bebidas como Guinness, Beefeater, Absolut Vodka o Johnnie Walker, se encuentran en mínimos de venta de la última década.

La industria del alcohol enfrenta un cambio estructural: menor demanda, exceso de inventario y presión comercial internacional obligan a replantear estrategias y modelos de negocio.

No al alcohol

Ahora bien: ¿por qué los jóvenes beben menos? No hay una razón explícita y clara que haya hecho que los jóvenes cada vez rechacen más el alcohol. Más bien es una mezcla de factores.

Estudios señalan que la generación Z tiene menos poder adquisitivo, lo que les obliga a priorizar gastos básicos y recortan presupuesto para salir y beber. El precio de las consumiciones en las discotecas es cada vez más alto, especialmente en comparación con sus padres a su edad.

Asimismo, también se ha adoptado un discurso de bienestar propio, por lo que muchos rechazan las borracheras y el alcohol para cuidarse más, comer mejor y hacer ejercicio. Prácticas que, por lo general, chocan con ese estilo de vida.

Otra de las razones es la variedad de ocio que encuentran los jóvenes. Beber y salir de fiesta ya no son los únicos puntos de encuentro de socialización, esto se ha trasladado a las redes, los videojuegos y plataformas.

De ese modo, aunque el botellón y la fiesta sigue encontrando éxito en la juventud, cada vez se concreta en menos ocasiones y en grupos más concretos.