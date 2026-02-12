Millones de personas pagarán 3€ por la compra de paquetes pequeños de fuera de la UE: entra en vigor a partir de julio

Las claves nuevo Generado con IA La Unión Europea impondrá una tarifa de 3 euros a los paquetes pequeños de fuera de la UE valorados en menos de 150 euros a partir de julio de 2026. El arancel afectará principalmente a artículos procedentes de China, como los vendidos en plataformas Shein, AliExpress o Temu, para combatir la competencia desleal. El sobrecoste será repercutido en el consumidor final, incrementando el precio de cada artículo incluido en el paquete. A partir de julio de 2028, se aplicarán aranceles aduaneros a todas las mercancías que entren en la UE, coincidiendo con la entrada en vigor del Centro Aduanero de Datos de la UE.

La Unión Europea quiere regular la entrada de productos en paquetes pequeños para proteger a los vendedores de dentro del territorio comunitario. Según la Comisión Europea, el 91% proceden de China, por lo que quieren evitar la competencia desleal con un arancel fijo.

Así lo ha anunciado el Consejo de la Unión Europea (órgano que representa a los estados miembros), que a tenor del auge del comercio electrónico va a imponer una tarifa de tres euros para todas las mercancías que estén dentro de paquetes pequeños y que estén valoradas en menos de 150 euros.

¿Y quién va a terminar pagando? En teoría, la empresa que introduce el producto en Europa, pero la realidad es que este sobrecoste lo terminarán repercutiendo en el consumidor final, que verá un aumento de precio de tres euros por cada artículo incluido en el envase.

¿A partir de cuándo?

Esta normativa, que entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2026 y que afectará al 93% del comercio electrónico que llega a Europa, busca combatir el crecimiento exponencial de los pedidos online procedentes de países extranjeros cuyo precio es mucho menor, como ocurre con Shein, AliExpress o Temu.

En el comunicado, el Consejo ha aclarado que el arancel se aplicará a cada una de las diferentes categorías de artículos, por lo que si un ciudadano europeo compra una camiseta y dos pantalones vaqueros, el precio será de 6 euros porque "contiene dos artículos distintos" (en vez de 9 euros).

Shein y Temu, en la diana

El derecho de aduana provisional de 3 euros se aplicará entre el 1 de julio de 2026 y el 1 de julio de 2028, con opción a extensión. A continuación, a partir de 2028, en cuanto esté operativo el Centro Aduanero de Datos de la UE, se empezarán a aplicar aranceles aduaneros a todas las mercancías que entren en la UE.

El acuerdo entre los estados miembros ha entrado en vigor en un contexto de aumento de los aranceles a nivel global, en especial desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025.

En los últimos meses ha amenazado a todo el mundo con tarifas con el objetivo de impulsar los negocios americanos, medidas que han provocado que la globalización que había primado en todo el mundo en los últimos años se vea resentida.

Europa, a su vez, quiere proteger a los comercios del continente, quienes tienen que competir con compañías extranjeras que no tienen que cumplir con las regulaciones europeas y, por lo tanto, pueden establecer precios más bajos y beneficiarse de la competencia desleal.