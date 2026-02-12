Unas 6.200 gallinas que ponen 5.700 huevos al día: así es el nuevo negocio que ha comprado José Elías

Las claves nuevo Generado con IA José Elías ha adquirido una granja de gallinas ponedoras llamada Avícola Green SLU, con unas 6.200 aves que producen alrededor de 5.700 huevos diarios. El empresario quiere transformar la granja para que las gallinas puedan salir al exterior y producir huevos camperos, cambiando de Código 2 a Código 1. La granja cuenta con un encargado experto en gallinas, Joan, y las aves tienen ciclos de producción de 12 a 14 meses antes de ser reemplazadas. Elías planea ampliar el negocio comprando más terreno para mejorar el bienestar de las gallinas y aumentar la producción de huevos camperos.

José Elías es uno de los empresarios más conocidos de España. Entre otras razones, porque es fundador y presidente de Audax Renovables, a la par que propietario de la cadena de congelados La Sirena.

Junto a su extensa actividad empresarial, también destaca por su constante presencia en redes sociales. Y en una de ellas, concretamente en su canal de YouTube, ha dado a conocer cuál es su nuevo proyecto.

Un proyecto que a más de uno le va a dejar patidifuso. Porque ha adquirido una granja de gallinas ponedoras. ¿Cuántas? Unas 6.200 que, en la actualidad, ponen alrededor de 5.700 huevos al día.

Gallinas ponedoras

En el vídeo, José Elías llega a la granja y presenta a Joan, el encargado del recinto. Al mismo lo define como “el tío que más sabe de gallinas ponedoras de toda Cataluña”. Hecha esta presentación, indica que el nombre de la granja es Avícola Green SLU, aunque a Elías le gustaría llamarla Granja Mariana.

¿Por qué? Porque su madre se llamaba así, y ella vendía huevos a los vecinos cuando él era pequeño para ganar un dinero extra. Hecho este pequeño homenaje a su madre, el empresario indica que se trata de una granja de Código 2, es decir, que las gallinas están en el suelo de la nave, no en jaulas, pero sin salir al exterior.

Su intención es convertir la granja en Código 1, es decir, que salgan al exterior. Por tanto, quiere producir huevos camperos.

Siguiendo con el paseo por la granja, define a las gallinas como pequeñas, especializadas en poner huevos y no en engordar. Y que su ciclo de puesta es poner un huevo cada 28 horas.

Se trata de gallinas que cambian alrededor de cada 12 o 14 meses. Una vez finalizado su ciclo productivo, van al matadero para aprovechar la carne, aunque subraya que “tienen poca”.

Otro aspecto destacado del negocio es que las gallinas son jerárquicas y a veces agresivas. De ahí que Joan subraye que separan a aquellas que están “malitas” o cojas para que se recuperen y no sean atacadas por otras.

Para hacer buenas las palabras de José Elías, sobre cómo conocen las gallinas a Joan, estas le reconocen e, incluso, se le suben encima o le saludan. Y él, como buen susurrador, les habla para tranquilizarlas.

Luego Elías muestra cómo los huevos caen del ponedero a una cinta que los lleva hasta la sala de clasificación. Gallinas, que pese a ser pequeñas de tamaño, son capaces de crear huevos XL, con dos yemas.

De cara al futuro, la intención de José Elías es la de comprar más terreno para que las gallinas salgan al exterior y que produzcan huevos camperos.