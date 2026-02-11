Unos 2.500 agricultores han vuelto a inundar Madrid con un tono fúnebre, acompañados de más de 367 tractores en protesta por el acuerdo comercial contra el Mercado Común del Sur (Mercosur) que, de aplicarse, han alertado de que supondrá el fin del sector primario.

Estas son las cifras de la Delegación del Gobierno, las cuales los convocantes, Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), elevan hasta 8.000, en una marcha que partía de varias columnas que se han unido en la Plaza de Colón de Madrid.

Los tractores se han desplazado en cinco columnas: por la ruta sur han entrado 82 tractores; 73 desde Castilla-La Mancha; 100 desde Castilla y León; 56 por el norte; y 37 por el Levante, vigilados por un dispositivo de más de 1.800 agentes.

La manifestación de este miércoles ha devuelto a la capital la imagen de los tractores desfilando por sus calles, en términos similares a las marcha de hace un par de años que colapsaron gran parte de la ciudad.

Esta acción se suma a las que está protagonizando el sector desde principios de año en distintos puntos del país, de la mano de las distintas organizaciones agrarias.

De hecho, hoy se han desarrollado también tractoradas en la Rioja y ha habido una protesta de apicultores en Mérida.