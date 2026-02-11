Las organizaciones agrarias justifican la protesta por la falta de rentabilidad que desincentiva el relevo generacional en el sector; por los recortes de la Política Agraria Común (PAC) y por los protocolos de sanidad animal que no están actualizados y/o no se implementan con agilidad.
El Gobierno "comparte plenamente" algunas demandas de los agricultores andaluces y les "tiende la mano"
-
Tractorada en Madrid, en directo | Una tractorada "fúnebre" de 2.500 agricultores clama en Madrid contra pacto con Mercosur
Unos 2.500 agricultores han vuelto a inundar Madrid con un tono fúnebre, acompañados de más de 367 tractores en protesta por el acuerdo comercial contra el Mercado Común del Sur (Mercosur) que, de aplicarse, han alertado de que supondrá el fin del sector primario.
Estas son las cifras de la Delegación del Gobierno, las cuales los convocantes, Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), elevan hasta 8.000, en una marcha que partía de varias columnas que se han unido en la Plaza de Colón de Madrid.
Los tractores se han desplazado en cinco columnas: por la ruta sur han entrado 82 tractores; 73 desde Castilla-La Mancha; 100 desde Castilla y León; 56 por el norte; y 37 por el Levante, vigilados por un dispositivo de más de 1.800 agentes.
La manifestación de este miércoles ha devuelto a la capital la imagen de los tractores desfilando por sus calles, en términos similares a las marcha de hace un par de años que colapsaron gran parte de la ciudad.
Esta acción se suma a las que está protagonizando el sector desde principios de año en distintos puntos del país, de la mano de las distintas organizaciones agrarias.
De hecho, hoy se han desarrollado también tractoradas en la Rioja y ha habido una protesta de apicultores en Mérida.
-
Última hora de la tractorada en Madrid | Máxima tensión: Los agricultores recriminan a los sindicatos
Agricultores echan a los sindicalistas de las protestas: "¡Tirar para fuera! ¡Los sindicatos aquí no valéis para nada! ¡No no estáis representando! ¡Nosotros somos los que trabajamos día a día para que vosotros chupéis!".
-
Última hora de la tractorada en Madrid |Los agricultores hablan de "éxito" de la tractorada y piden negociar al Gobierno y al PP
Las organizaciones agrarias Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) creen que la tractorada celebrada en Madrid este miércoles ha sido un "éxito", y han pedido una mesa de negociación con el Gobierno y con el PP para abordar sus problemas.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de los discursos finales del evento, el coordinador de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha asegurado que este "éxito" es "señal" de que "nuestros políticos nos están engañando" sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) y sobre la gestión de las políticas agrarias.
Cortés ha anunciado que "en los próximos días" se pondrá en contacto con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para pedirles una "mesa de negociación" en la que aborden aspectos como dicho acuerdo de libre comercio porque las cláusulas de salvaguarda "no nos valen".
Quieren que estén representados los que "estamos hoy aquí manifestándonos", rechazando así la presencia en la misma de Asaja, COAG y UPA, que no se han unido a esta protesta estatal.
Ha pedido además al Gobierno y a las formaciones políticas que "tomen nota" porque la concentración de este miércoles ha sido "todo un éxito".
Unos 2.500 agricultores y 367 tractores, según los últimos cálculos de la Delegación del Gobierno, han protestando desde la Plaza de Colón hasta la sede del ministerio para mostrar su rechazo contra el acuerdo entre la UE y el Mercosur y los recortes de la Política Agrícola Común (PAC).
El acto ha finalizado con los discursos finales de varios responsables autonómicos y provinciales de las organizaciones convocantes y tras la llegada, a las 14.30 horas, de la columna de tractores procedentes de distintos puntos del país
-
Varias arterias de la ciudad, afectadas por la marcha
Las columnas de tractores llegarán a la plaza de Colón por distintos itinerarios: Génova (rutas 1 y 3), Paseo de la Castellana (2 y 4) y Goya (5). Desde allí partirá la marcha hacia Atocha, con afecciones previstas en el paseo de Recoletos, el paseo del Prado y los accesos a la plaza.
-
Unos 8.000 agricultores y ganaderos con 500 tractores toman Madrid
Unos 8.000 agricultores y ganaderos, acompañados de unos 500 tractores llegados de toda España, convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), han tomado las calles de Madrid en señal de protesta para mostrar su descontento por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, así como de la pérdida de rentabilidad que está llevando al cierre de explotaciones.
-
La protesta agraria contra el Gobierno de Sánchez afecta al tráfico de Madrid
🚜 La protesta agraria contra el Gobierno de Sánchez afecta al tráfico de Madrid, cortando decenas de calles y perjudicando a 126 líneas de la Empresa Municipal de Transportes pic.twitter.com/ZDir3I45cL— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 11, 2026
-
Tractorada en Madrid | Luis Cortés: "No es un buen acuerdo" porque se compite sin igualdad
El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha reiterado este miércoles que el acuerdo comercial con el Mercosur "no es un buen acuerdo" porque se compite sin igualdad y de forma desleal, además, ha criticado que los partidos políticos "lo están permitiendo".
"Nos jugamos mucho (...) y ¡ojito!, hago un llamamiento a los consumidores. Hoy sabemos que si compramos un filete, ese filete es sano, se puede comer. A partir del año que viene, si se firma este acuerdo, ese filete de ternera podrá estar hormonado", ha alertado.
-
La tractorada llega a la calle 'Embajadores' en Madrid
👉🚜 La tractorada llega a la calle 'Embajadores' en Madrid: escoltados por la Guardia Civil los tractores avanzan hacia 'Colón' para protestar contra el acuerdo UE-Mercosur— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 11, 2026
📹 José Fernando Arenales pic.twitter.com/6PFLFeDjZp
-
Última hora de la tractorada | Todo transcurre sin incidencias en Madrid
Según informan fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, han llegado a la capital 56 autobuses y un total de 367 tractores para la movilización agraria.
En estos momentos, aún faltan por incorporarse a la Plaza de Colón dos columnas procedentes de El Espinar y Torrejón de la Calzada, que ya avanzan por la ciudad.
Provisionalmente, se contabilizan alrededor de 2.500 manifestantes en Colón, y todo transcurre sin incidentes.
-
Tractorada en Madrid | Cinco columnas de tractores
De los 348 tractores que inundan Madrid, por la ruta sur han entrado 82 tractores, 73 desde Castilla-La Mancha, 100 desde Castilla y León, 56 por el norte y 37 por el Levante.
-
Gran tractorada | 1.500 manifestantes protestan en el centro de la capital
Las cinco columnas de la tractorada convocada para este miércoles 11 de febrero han sido ya registradas por la demarcación de la Policía Nacional, sumando un total de 348 tractores, según han informado fuentes de la delegación del Gobierno de Madrid.
En concreto, la Ruta 1 (Sur) cuenta con 82 tractores; la Ruta 2 (Castilla-La Mancha), con 73; la Ruta 3 (Castilla y León), con 100; la Ruta 4 (Norte), con 56; y la Ruta 5 (Levante), con 37.
Además, a esta hora se concentran aproximadamente 1.500 manifestantes en la plaza de Colón.
-
Tractorada en Madrid | Circulación afectada
La DGT ha informado de que la tractorada puede afectar a la normal circulación en la M-131, M-103, M-111, M-113, N-320, M-203, M-500, M-405, M-600, M-509 y M-505, por lo que recomienda que hoy la población se desplace en transporte público.
-
Última hora, tractorada | Primeras columnas de tractores
Comienzan a entrar los primeros tractores en las calles de la capital.
Tractorada en Madrid !!!!! 🚜 🇪🇸 pic.twitter.com/gg57U7uGaC— Natali Fiallo (@natalifiallo) February 11, 2026
-
Tractorada en Madrid, en directo | Numerosas protestas
Unión de Uniones ya organizó hace dos años una tractorada similar en el centro de Madrid y la acción de este miércoles se suma a las que está protagonizando el sector desde primeros de años en distintos puntos del país organizadas por las distintas organizaciones agrarias.
-
Gran tractorada, en directo | Escoltados por la Guardia Civil
Por su parte, fuentes de la organización agraria Unión de Uniones han informado a EFE de que una de las columnas más avanzadas es la que procede desde Castilla-La Mancha y Extremadura aunque también está avanzada la columna desde Arganda del Rey.
Las filas de tractores son escoltadas por efectivos de la Guardia Civil, según han señalado las mismas fuentes.
-
Tractorada en Madrid | Cortes de tráfico en un centenar de calles
Aproximadamente medio centenar de tractores saldrá a las calles de Madrid para finalizar su protesta contra el Gobierno de Sánchez este miércoles.
Las cinco columnas de tractores formadas por agricultores y ganaderos de toda España se concentran en la capital para mostrar su disconformidad por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur.
-
Gran tractorada, en directo | Reivindicaciones de los agricultores
Una vez lleguen todas las columnas a la Plaza de Colón los convocantes leerán varios comunicados con sus reivindicaciones.
Entre ellas, rechazan los términos en los que se ha firmado el acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur, quieren alzar la voz contra el problema del relevo generacional y se oponen también al recorte de fondos previstos para la próxima Política Agrícola Común (PAC).
-
Última hora de la tractorada en Madrid | Evitar desplazamientos
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha pedido a los ciudadanos que prioricen el uso del transporte público y reduzcan al máximo los desplazamientos en coche por la ciudad, ya que la protesta provocará un impacto significativo en la circulación.
-
Tractorada en Madrid, en directo | Manifestación a pie
A partir de las 11:00 (aproximadamente) desde la Plaza de Colón se iniciará una manifestación a pie que ocasionará cortes de tráfico en el Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y Paseo de la Infanta Isabel, según detallan fuentes del Ayuntamiento a EFE.
-
Gran tractorada | La tractorada comienza con normalidad
Según detallan fuentes de la delegación del Gobierno en Madrid, la tractorada convocada para este miércoles 11 de febrero se ha iniciado con normalidad desde los 15 puntos de origen, participando 325 tractores que se dirigen a Madrid por las vías previstas y sin incidencias.