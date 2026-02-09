Ya es oficial: miles de usuarios de AVE tardarán 25 minutos más en realizar el trayecto Madrid-Barcelona en 2026

Las claves nuevo Generado con IA El trayecto en AVE entre Madrid y Barcelona se alargará 25 minutos más hasta diciembre de 2026, llegando a durar hasta 3 horas y media. La medida responde al accidente de Adamuz, que causó 46 muertos y ha motivado una revisión de la infraestructura ferroviaria para mejorar la seguridad. Se han impuesto límites de velocidad en varios tramos de la línea debido a denuncias de mal estado de las vías, que causan vibraciones durante el viaje. Renfe ha modificado horarios y suspendido algunos servicios para facilitar el mantenimiento nocturno, reubicando a los viajeros afectados sin coste adicional.

El viaje en AVE entre Madrid y Barcelona tenía hasta ahora una duración mínima de 2 horas y 37 minutos, haciendo que miles de usuarios pudieran viajar de la capital del país a la Ciudad Condal -o viceversa- en menos de 3 horas.

Sin embargo, a partir de ahora y hasta el 13 de diciembre de 2026 los trayectos van a tener una duración de 25 minutos más tras el acuerdo alcanzado entre Adif -gestor de las infraestructuras ferroviarias- con Renfe, Ouigo e Iryo. Ahora el viaje podría durar hasta 3 horas y media.

Esta decisión se ha tomado a raíz del accidente de Adamuz el pasado 18 de enero, que provocó la muerte de 46 personas, incluido un maquinista, y que ha iniciado una revisión de la infraestructura ferroviaria de todo el país para aumentar la seguridad de los viajeros y de los trabajadores ferroviarios.

Vibraciones en los trayectos

El trayecto se va a prolongar porque desde que se produjo la tragedia la línea ha tenido varias limitaciones de velocidad de 160 kilómetros por hora y 230 kilómetros por hora en distintos puntos de la red que conecta Madrid y Barcelona. Incluso, durante algunos días se restringió la velocidad en algunos tramos a sólo 80 kilómetros por hora por la rotura de una vía.

Los límites de velocidad se aplican desde el pasado martes 3 de febrero como respuesta a las denuncias de los maquinistas de que existen vías en mal estado que provocan vibraciones durante los trayectos, hecho que también han denunciado los pasajeros en los últimos tiempos.

Este cambio en la duración del trayecto acarrea un cambio en los horarios de los servicios de alta velocidad entre ambas capitales para liberalizar la infraestructura y para realizar las tareas nocturnas de mantenimiento y reparación. En concreto, Renfe ha cancelado los trenes con destino Barcelona con salida de Atocha a las 20:27 y las 21:15 horas.

También mantiene suspendido el convoy que sale de Barcelona a las 06:25, reubicando a los viajeros en servicios cercanos sin coste y en trenes con doble composición para no reducir plazas disponibles.

Este nuevo escenario tiene lugar en el marco de la huelga de maquinistas que se va a extender hasta el miércoles 11 de febrero y que ha sido convocada por los principales sindicatos (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf). El Gobierno ha intentado que la desconvoquen, pero aún no han llegado a un acuerdo.