El Gobierno niega a los inmigrantes irregulares el Ingreso Mínimo Vital hasta cumplir un año de residencia

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado regularizar de forma extraordinaria a cerca de 500.000 personas inmigrantes que viven en España sin papeles.

La medida beneficiará, entre otros, a solicitantes de asilo que hayan presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y a quienes puedan demostrar que llevan al menos cinco meses en el país desde antes de esa fecha.

Según explicó la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, los trámites para esta regularización comenzarán en abril.

Entre los requisitos se encuentra no tener antecedentes penales ni suponer un riesgo para el orden público, así como poder demostrar la estancia en España mediante documentos como contratos de trabajo, alquiler o informes médicos.

La autorización será de residencia con permiso de trabajo en todo el país y en cualquier sector.

En este contexto, y ante tanta polémica generada en redes sociales, el Gobierno ha aclarado que esta regularización no significa tener acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Esa ayuda que muchos españoles en situación de vulnerabilidad reclaman a las administraciones.

Desde el Ministerio de Elma Saiz señalan que "estas personas no podrán solicitar el IMV hasta que acrediten un año completo de residencia legal en España". Esto significa que, aunque obtengan los papeles, no podrán acceder a esta ayuda de forma inmediata.

El Ejecutivo reconoce que el proceso de regularización acaba de empezar, pero insiste en que no basta con tener la residencia para pedir el IMV. Y es que será obligatorio haber residido en España de forma legal y continuada durante al menos un año.

Además, se tendrá que demostrar una situación económica difícil. Para ello se revisan los ingresos, el patrimonio, la situación familiar y otros datos personales.

No obstante, aunque no tengan acceso a esta ayuda, una vez regularizadas, estas personas podrán trabajar desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país, lo que, según el Ministerio, facilita su integración social y laboral.

Actualmente, el IMV llega en total a 764.905 a hogares en los que viven 2.335.553 personas, de las cuales más de un millón son menores. La ayuda media es de 546,8 euros al mes por hogar, aunque puede ser más baja.

Según detalla la Seguridad Social, la cuantía final del IMV corresponde a la diferencia entre la renta garantizada y los ingresos reales de la unidad familiar o individual, siempre que esa diferencia sea de al menos 10 euros al mes.

De cara a 2026, la renta garantizada mensual será de 733,6 euros, con un aumento del 22% para personas con una discapacidad igual o superior al 65%. Para solicitar el IMV será necesario demostrar un año de residencia legal, estar empadronado y acreditar la situación económica y familiar.