Ya es oficial: el Congreso tumba la subida de las pensiones y esto es lo que puede pasar en 2026

Las claves nuevo Generado con IA El Congreso ha rechazado el decreto que incluía la subida de las pensiones un 2,7% conforme al IPC, con votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. El decreto también contemplaba medidas sociales como la prórroga de la moratoria de desahucios y la prohibición de cortar suministros a personas vulnerables. Si el Gobierno no presenta una nueva propuesta antes de febrero, los pensionistas podrían dejar de percibir la subida del 2,7% y volver a las cuantías de 2025 temporalmente. El Ministerio de Inclusión asegura que trabaja en una solución para que la revalorización de las pensiones vuelva a aplicarse lo antes posible.

Duro revés para el Gobierno. Tal y como habían adelantado, PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra del decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Es decir, un 2,7% con carácter general.

Además, dicho decreto incluía un amplio paquete de medidas sociales ajenas al sistema de pensiones como la prórroga de la moratoria de desahucios, la prohibición de cortar suministros básicos a personas vulnerables y otras disposiciones del conocido como ‘escudo social’.

Este ha sido el argumento esgrimido por los partidos que han votado en contra, sobre todo por parte del PP: que junto a las pensiones se incluía el respaldo a la okupación ilegal con la suspensión de los desahucios y lanzamientos.

Qué pasará con las pensiones

El decreto ómnibus no ha sido aprobado por el Parlamento. Es decir, que se da la misma situación que durante el año pasado, cuando el PP tampoco dio su visto bueno por incluir otros puntos con los que no estaban de acuerdo.

Posteriormente, el PP cambió de opinión y ratificó el segundo decreto que presentó el Gobierno, diferente, y con menos medidas. Los pensionistas deben saber que, esta segunda propuesta, fue aprobada justo antes de pagarse la nómina de febrero.

Es decir, que los pensionistas cobraron la subida de la nómina de enero y también la percibieron en el resto de meses del año. Por lo tanto, si se repite la historia (y se aprueba la segunda propuesta), los pensionistas no sufrirán cambios en su nómina.

Pero puede darse otro caso. ¿Qué pasa si el Gobierno no presenta esa segunda propuesta antes de que perciban sus emolumentos de febrero?

Pues que habría como una especie de parón en el dinero que percibirían. Es decir, que en enero habrían recibido su ‘sueldo’ con la subida del 2,7% indicada, pero en febrero volverían a las cantidades de 2025. Por tanto, sin ese incremento del 2,7%. Y así sería hasta que se llegara a una solución.

Esa solución es que el Gobierno apruebe un nuevo real decreto ley con la subida de las pensiones. ¿Cuándo? Cuando quiera. Y se repetiría la historia. Hasta que fuese aprobado o rechazado por el Parlamento, los pensionistas recibirían ese aumento.

Si acabara aprobándose, ya se alargaría durante el resto del año. Si no se aprobara, sería volver otra vez al punto de partida. Es decir, que el Gobierno presentaría otro real decreto ley que seguiría el mismo camino lo que haría que los pensionistas cobrarían la subida pactada para 2026 mes a mes.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han mandado un “mensaje de tranquilidad” a los más de 10 millones de pensionistas de nuestro país que han cobrado la pensión de enero “porque la norma estaba vigente hasta hoy”. Y confirman que ya trabajan para que la revalorización se vuelva a aplicar.