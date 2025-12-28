Ya es oficial: la DGT retira la homologación de cuatro balizas V16 compradas por miles de conductores en España

Obligatoriedad de la baliza V16 a partir del 1 de enero de 2026 Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La DGT ha retirado la homologación de cuatro modelos de balizas V16, dejando de ser válidos en España. La retirada afecta a los modelos Don Feliz V16IoT, The Boutique For Your Car V16IoT, Ikrea V16IoT y Call SOS XL‑HZ‑001‑VC. La decisión se debe a que estos dispositivos no cumplen los requisitos técnicos más recientes exigidos por la normativa. Se recomienda a los conductores consultar el listado oficial de la DGT antes de comprar una baliza V16 para evitar problemas legales a partir de 2026.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un giro inesperado: cuatro modelos de balizas V16, hasta ahora homologados, han sido retirados de la lista oficial de dispositivos válidos en España.

Este movimiento se produce apenas una semana antes de que la baliza V16 se convierta en obligatoria, reemplazando a los tradicionales triángulos de emergencia a partir del 1 de enero de 2026.

La noticia, inesperada para muchos, ha generado inquietud entre conductores y usuarios que ya contaban con estos dispositivos.

Los cuatro modelos que han perdido la homologación ya no cuentan con reconocimiento oficial, quedando su uso fuera de los estándares normativos y sin respaldo legal.

Los modelos afectados son los siguientes:

Don Feliz V16IoT – Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic

The Boutique For Your Car V16IoT – Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic

Ikrea V16IoT – Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic

Call SOS XL‑HZ‑001‑VC – Ditraimon S.L.

Así, los modelos que antes figuraban en el listado oficial pasan a la categoría de "certificados de vigencia finalizada".

La DGT aclara que la retirada no supone un riesgo para los propietarios de estas balizas, pero desaconseja su compra a quienes aún no las han adquirido, ya que no cumplirán con la futura normativa.

El motivo de la retirada está relacionado con los estrictos requisitos técnicos que deben cumplir las balizas para mantenerse homologadas.

La DGT exige que los dispositivos conectados verifiquen su conectividad, batería y visibilidad, además de renovar periódicamente su certificación.

Algunos modelos, a pesar de haber aprobado pruebas anteriores, no han logrado adaptarse a los requisitos técnicos más recientes, quedando definitivamente fuera del listado vigente.

Para los conductores, la recomendación es clara: consultar siempre el listado oficial de la DGT antes de adquirir una baliza V16, evitando así posibles problemas relacionados con su uso.

En definitiva, quienes ya poseen una de las unidades retiradas pueden seguir utilizándola, aunque conviene considerar la adquisición de un modelo certificado para asegurar el cumplimiento de la normativa a partir de 2026.