Ya es oficial: la DGT confirma que los patinetes eléctricos podrán circular sin inscripción en España

Las claves nuevo Generado con IA La DGT ha confirmado que los patinetes eléctricos podrán circular en España sin necesidad de inscripción previa en el registro hasta nuevo aviso. La inscripción obligatoria y el seguro para vehículos de movilidad personal queda aplazada hasta que el registro esté debidamente regulado y operativo. La normativa vigente establece que los patinetes eléctricos deben circular por carriles bici o calzadas y tienen prohibido su uso en aceras y zonas peatonales. Los vehículos de movilidad personal que superen los 25 kg y los 14 km/h sí deberán estar asegurados antes del 26 de enero de 2026, aunque no requieran inscripción previa.

En los últimos años, los vehículos de movilidad personal han cobrado especial presencia en las vías y aceras, especialmente los patinetes eléctricos.

Estos medios de transporte están por todos lados y se han convertido en un método rápido y ligero de moverse dentro de las ciudades.

Sin embargo, a pesar de que la intención original de la Dirección General de Tráfico (DGT) era obligar asegurar y regular el registro e inscripción previa de estos vehículos a 2026, finalmente se ha retrasado este proceso.

Confirmado por la DGT

En España, los vehículos de movilidad personal (VMP), como patinetes eléctricos, se han convertido en una alternativa cada vez más popular para los desplazamientos urbanos.

La normativa establece que estos vehículos deben circular por carriles bici o calzadas con límites de velocidad, no superar los 25 km/h, y en algunos casos el uso de casco es obligatorio.

Además, está prohibido su uso en aceras y zonas peatonales, y los ayuntamientos pueden implementar regulaciones adicionales según sus necesidades urbanas.

Así, con la modificación de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguridad en la circulación de vehículos a motor, "se creaba la obligación de asegurar todos los vehículos de movilidad personal" y era tarea de la DGT regular el registro e inscripción previa.

Originalmente el plazo límite para completar este registro era el 2 de enero de 2026.

Sin embargo, la DGT anunció que, pese a que el desarrollo técnico de dicho registro, todavía "se está tramitando el Real Decreto que dará cobertura jurídica a la inscripción de todas las categorías de los vehículos de movilidad personal".

Consecuentemente, no será posible que se apruebe el de 2 de enero y así queda suspendida esta obligación hasta que "el registro esté debidamente regulado y operativo".

A través de su cuenta de X (antiguo Twitter), el Ministerio de Interior reafirmaba esto: "DGT aplaza la inscripción obligatoria de los vehículos de movilidad personal. Hasta que haya un registro operativo no se exigirá alta previa ni seguro para los ligeros".

Es decir, todos los usuarios de vehículos de movilidad personal como patinetes eléctricos por ahora no tendrán que inscribirse al registro de la DGT.

Sin embargo, de este aplazamiento no se benefician los vehículos de movilidad personal con un peso superior a 25 kilogramos y velocidad superior a 14 km/h. En ese caso, los vehículos "deberán estar asegurados sin necesidad de inscripción previa en el registro de vehículos". La fecha límite será el 26 de enero de 2026.

De ese modo, habrá que esperar más para que la DGT ponga en funcionamiento este mayor control y responsabilidad legal de los usuarios conductores de VMP.