Juan, agricultor en España: “El problema es que un trabajador aquí cuesta 16€ la hora y en Egipto cobran 5€ al día”

Las claves nuevo Generado con IA Juan Manuel Martínez, agricultor español, denuncia la competencia desleal de productos extranjeros que se venden a precios más bajos por diferencias en legislación laboral y sanitaria. En España, un trabajador agrícola cuesta entre 15 y 16 euros la hora, mientras que en países como Egipto cobran apenas 5 o 6 euros al día, lo que genera una gran desigualdad. Martínez advierte que los agricultores españoles no pueden utilizar ciertos productos fitosanitarios prohibidos por la UE, mientras que los países exportadores sí lo hacen, afectando tanto a la producción local como a la seguridad alimentaria. El agricultor considera que las grandes corporaciones y fondos de inversión manipulan las normativas europeas para beneficiarse de mano de obra barata y reglas menos estrictas fuera de la UE.

Juan Manuel Martínez es agricultor especializado en cítricos y algarrobos y tiene una historia muy vocacional con su trabajo, ya que, desde muy temprana edad sabía que era su pasión y a los 25 años, tras mucho ahorro y trabajo, consiguió comprarse su primera finca.

A los 33 años dejó su trabajo estable con 14 pagas anuales en Valencia para dedicarse al campo. Así, creó su negocio que ha ido adaptando, pero siempre con una ruta clara: sin pedir préstamos, solo ahorrando, trabajando e invirtiendo.

De esta forma, el apasionado jornalero contó, en una entrevista de YouTube con el creador de contenido Salva (@CultivayEmprende), el desafío al que se enfrenta el campo español actualmente y que podrían llevarlo a su extinción.

"Vender es lo más complicado"

El primer punto al que hizo referencia el agricultor que supone una amenaza para este sector es la competencia desleal.

Muchos son los trabajadores que han hablado sobre la dificultad de enfrentarse a productos extranjeros con legislaciones distintas y, por lo tanto, precios más bajos.

"El principal problema de la agricultura es que producir es realmente fácil, vender es lo más complicado, es muy difícil", comenzó introduciendo el jornalero.

Con ello, explicó que "el problema que tenemos es la competencia desleal con países extracomunitarios, sobre todo en tema laboral y de salud alimentaria".

Lo cierto es que hay muchos productos que por temas ambientales o de salud los agricultores españoles no pueden aplicar en sus cultivos lo que ocasiona que la elaboración del producto local acabe siendo mucho más cara.

"A nosotros nos prohíben muchos productos que luego la competencia utiliza e importan sus productos para acá sin que tengamos las mismas reglas", señaló Martínez.

Un ejemplo de ello son los productos fitosanitarios que, por normativa europea, están prohibidos, pero en otros países como Marruecos, que importan mucho a España, sí está permitido su uso.

"El tema laboral es el que peor tenemos, un trabajador aquí te cuesta alrededor de 15 o 16 euros la hora y cobrarán sobre 11 euros, en Egipto cobran 5 o 6 euros al día", calculó el jornalero visibilizando la disparidad entre los costes de producción de ambos países.

Juan, agricultor en España: “El problema es que un trabajador aquí cuesta 16€ la hora y en Egipto cobran 5€ al día”

Así, continuó señalando que este problema también afecta al consumidor: "Están entrando naranjas con productos que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) califica como cancerígenos y los venden en los supermercados sin ningún problema".

De esta manera, Martínez denunció que "nadie se escandaliza" con esto porque "aquí somos todos una panda de egoístas que queremos cobrar cuatro pagas de 4.000 euros y ¿eso quién lo paga?".

No obstante, reclamó que "somos unos egoístas luego en el supermercado vamos a lo más barato y como no podemos luchar contra esos precios, los demás deberían cumplir con las mismas normas que nosotros, tanto laborales, como medioambientales y de seguridad, y no lo cumplen".

"¿Y por qué no lo cumplen si tenemos la lengua pelada de tanto decirlo? Porque hablamos de grandes corporaciones agroalimentarios y fondos de inversión que manipulan a los políticos de Europa", manifestó el jornalero.

Tras exponer esto el trabajador denunció que "lo único que les interesa es tener mano de obra barata allí", la cual en realidad calificó como que "es mano de obra esclava".

Una vez explicado uno de los argumentos de la mayoría de los agricultores españoles, Martínez concluyó exponiendo que "ese es el mayor problema que tenemos aquí en el campo: competir en desigualdad de condiciones".