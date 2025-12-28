Jesús es el hombre más longevo de España, tiene 110 años y se jubiló hace 49: "A los 19 aprobé las oposiciones a funcionario"

Las claves nuevo Generado con IA Jesús Redondo Bermejo, de 110 años, es actualmente el hombre más longevo de España y ha vivido importantes acontecimientos históricos desde 1915. Se jubiló en 1976 tras 42 años como funcionario en ayuntamientos de Cáceres y ha mantenido una vida activa, con afición por la caza, el campo y la lectura. Jesús atribuye su longevidad a una vida sana, sin excesos de tabaco ni alcohol, y es considerado un icono regional apodado 'El Abuelo de Extremadura'. Tiene tres hijos y, tras mudarse a una residencia a los 102 años, ha leído más de mil libros y es reconocido por su familia y autoridades locales.

Gracias a su estilo de vida y dieta mediterránea, España es uno de los países más longevos, detrás de naciones como Japón, Hong Kong o Corea del Sur.

De hecho, se estima que la esperanza de vida al nacer en nuestro país es de los 84 años.

Así, uno de los hombres que más ayuda a hacer crecer esa media es Jesús Redondo Bermejo, un anciano extremeño de 110 años y que a día de hoy tiene el título de hombre más longevo de España.

El abuelo de Extremadura

El 3 de junio de 1915, mientras el mundo afrontaba la Primera Guerra Mundial y España vivía el reinado de Alfonso XIII, nacía Jesús Redondo Bermejo en Cañaveral, en la provincia de Cáceres (Extremadura).

Desde aquel entonces han pasado ya 110 años cargados de acontecimientos históricos: la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura de Francisco Franco, la Constitución, la entrada a la Unión Europea y la pandemia de Covid-19.

Todo esto además de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría como contexto internacional y los diferentes inventos como la televisión, los satélites, los teléfonos o la Inteligencia Artificial.

Eso es lo que ha presenciado Jesús durante su vida. Sin embargo, este hombre de vida rural siempre ha tenido una vida tranquila pero completa y especialmente ligada a Concepción, la mujer con la que se casó y le acompañó hasta su fallecimiento a los 99 hace seis años.

A los 19 años, Jesús decidió adentrarse a hacerse funcionario: "Después de hacer las oposiciones, trabajé en el Ayuntamiento del Cañaveral. Después estuve varios años en Portaje y también en Portezuelo".

Mientras, su principal hobby siempre ha sido la caza del perdigón, aunque tenía también tiempo para el campo. "Los ratos que tenía libre trabajaba en el corral de mi cuñada, ahí plantaba lechugas, tomates y varias cosas", contaba a Canal Extremadura. "Esa fue mi profesión toda la vida".

Además, también cumplió el servicio militar en Valladolid, donde vivió el levantamiento de 1936. "Estuve con un capitán escribiendo informes militares, tenía 350 pulsaciones a máquina", recordaba Jesús a El Periódico de Extremadura.

Su mayor herencia en este mundo han sido sus tres hijos: Desi, de 84 años, Ángela, de 79 y Jacinto, de 77. "Para la familia es un orgullo. Se ha portado muy bien con nosotros, pero sobre todo, un buen esposo", contaba Jacinto.

En 1976, mientras el país vivía la Transición, Jesús se jubilaba a los 61 años y tras 42 años dedicados al ayuntamiento de su localidad.

Ya con una edad avanzada, Jesús se mudó a los 102 años a la residencia asistida de Cáceres, allí pudo profundizar su afición por la lectura. "He leído más de mil libros", afirmaba el anciano.

La pandemia fue un duro golpe para su vida, dado que perdió movilidad y ahora reconoce que sus días "se hacen más monótonos". "Ahora no puedo andar, pero cuando andaba, salía a dar vueltas al jardín", apuntaba.

Con su edad avanzada, Jesús se ha convertido en todo un icono en su región, siendo apodado como 'El Abuelo de Extremadura' en 2023. En su 110 cumpleaños incluso recibió la visita de la presidenta María Guardiola.

"Su larga vida ha sido testigo de esfuerzo y sacrificio, y me llena de orgullo que pueda seguir con nosotros. Reciba mi felicitación sincera y el cariño de toda nuestra región", contaba en sus redes sociales la candidata del PP.

Este 31 de octubre, con la muerte de Luis Carrasco-Muñoz a los 111 años y 258 días, Jesús se convertía en el hombre más longevo de España actualmente. También ocupa el puesto 18 en el ranking mundial.

A la hora de dar su truco para alcanzar esta edad, el hombre era sincero: "No sé por qué. He hecho mi vida normal y ya está. Ni mucho tabaco ni mucho vino. Una vida sana".