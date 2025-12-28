Álex Algarci, asesor fiscal, sobre Hacienda: “El funcionamiento del proceso de inspección está basado en un chantaje”

Las claves nuevo Generado con IA Álex Algarci, asesor fiscal y cofundador de Fixcal, critica el proceso de inspección de Hacienda, calificándolo de 'chantaje'. Algarci afirma que los contribuyentes están en una posición débil frente a Hacienda y que muchos empresarios se sienten asfixiados por las inspecciones y sanciones. El asesor señala que los inspectores de Hacienda tienen incentivos para imponer sanciones, ya que cobran independientemente del resultado del recurso. Propone un sistema menos hostil en el que no sea necesario acudir a tribunales para resolver discrepancias y se revisen los incentivos actuales del proceso.

El sistema fiscal español ha sido el foco de las críticas de muchos trabajadores. Así, muchos contribuyentes han hablado de sentirse asfixiados por las inspecciones de Hacienda y la constante subida de impuestos.

Uno de estos críticos es el asesor fiscal y cofundador de Fixcal, Álex Algarci, que aprovechó una entrevista en el podcast Cancelled para lanzar un severo reproche al papel y la forma de actuar de los inspectores de Hacienda.

De esta manera, el asesor destacó que el contribuyente se encuentra en una posición débil sin poder defenderse, lo que ha ocasionado que los emprendedores y empresarios se sientan como "un apestado en España".

"La gente se siente atacada"

El asesor no dudó y con contundencia definió el sistema de Hacienda como un "chantaje": "Yo no sé si utilizar esta palabra me puede meter en líos, pero el funcionamiento del proceso de inspección está basado en un chantaje".

De esta forma, continuó explicando que el motivo por el que considera que este sistema está basado en un chantaje es porque "el inspector dice que le debo una cantidad X y yo digo que no, vamos a poner en esta hipótesis que yo estoy seguro de que tengo razón".

"El procedimiento administrativo puede comenzar con un requerimiento de una inspección o que directamente te manden una propuesta de liquidación (...) ¿Qué pasa? Que para que la presunción de inocencia exista, para hacer valer tus derechos, eso se da en el juzgado", continuó.

Así, "te peleas con Hacienda", expuso el asesor, pero el problema radica en que "cuando es con Hacienda con quien discutes, no tienen ningún incentivo para aceptar tus recursos".

Con esto, agregó que en ningún escenario, en efecto, no existe ese incentivo: "Si yo te multo y acierto, cobro como inspector; si te multo y no acierto, cobro también y si no te multo no cobro".

"El inspector tiene todos los incentivos para liquidar y para poner sanción al final del proceso administrativo", sentenció el asesor fiscal.

Por otro lado, al tener el contribuyente que ir a juicio para demostrar que el inspector está equivocado, se genera un importante obstáculo en el cual, además, este sabe que no conseguirá todo el dinero que pagó.

"Te retengo tu dinero ilegalmente, cobro por ello durante 7 años mientras tú pleiteas, pagas tu abogado, pagas costas y al cabo de 7 años te devuelvo tu dinero y te doy intereses de demora, pero me quedo con la mitad de ellos", manifestó Algarci.

Así, continuó exponiendo que "juegan con ese chantaje", agregando que en su trabajo en España ha visto en varias ocasiones este tipo de situaciones.

Incluso, aprovechó para acotar que algunos de sus clientes se han visto involucrados con Hacienda en circunstancias similares y, eventualmente, "han puesto sobre la balanza el proceso y deciden pagar".

Las inspecciones de Hacienda son relativamente comunes, sobre todo con deportistas o contribuyentes con grandes fortunas. No obstante, el foco del asesor fiscal se posa en la estructura de este procedimiento que no invita a intentar 'pelear' sino simplemente a pagar.

"La gente se siente atacada cuando tiene una inspección con Hacienda, la sensación que tienes es que te van a hacer algo aunque no hayas hecho nada", expresó Algarci.

Ahora bien, cómo le gustaría al asesor que fuera este sistema de Hacienda. Básicamente, lo propuesto por Algarci consiste en un proceso en el que no sea necesario ir a tribunales y sea posible resolver todo de una manera menos 'hostil' y, por supuesto, que cambie el sistema de los incentivos.