Marc, dueño de una lavandería de autoservicio: "Le dedico media hora al día y tengo una rentabilidad del 3,75%"

Las claves nuevo Generado con IA Marc abrió una lavandería de autoservicio en un pueblo de Castellón con una inversión inicial de 80.000 euros. Dedica solo media hora al día al negocio, que le reporta actualmente una rentabilidad anual del 3,75%, equivalente a unos 3.000 euros de beneficio. Prevé alcanzar un beneficio anual del 5% o 6% en el segundo año, aunque advierte que los gastos son elevados y la rentabilidad es baja. La gestión del negocio es compartida con su familia y considera que no es suficiente para vivir de ello, sino como ingreso complementario.

Mucha gente tiene una lavadora e incluso una secadora en su casa. No obstante, existen múltiples negocios de lavanderías de autoservicio, ya sea en municipios pequeños o en ciudades grandes. De hecho, es una inversión en auge porque los propietarios tienen que dedicarle muy pocas horas al día y la clientela está garantizada.

Marc es el propietario de una lavandería de autoservicio en un pueblo de Castellón de unos 3.500 habitantes. Abrió en agosto de 2024 con una inversión inicial de 80.000 euros dividida en tres partes diferenciadas: máquinas, reforma del local e instalación del gas, que de hecho provocó que la apertura se retrasase seis meses.

En una entrevista con el creador de contenido Eric Ponce, Marc revela que va a tardar "7 u 8 años en recuperar la inversión", ya que ahora está consiguiendo una "rentabilidad anual del 3,75 %, que equivale a 3.000 euros de beneficio, y le dedico media hora al día".

Lista de gastos

Sin embargo, espera que el segundo año de ejercicio sea más rentable. "Yo creo que este año llegaremos a un 5% o un 6% de beneficio", asegura a tenor de cómo están evolucionando sus ingresos en la actualidad.

El tiempo que destina el emprendedor al negocio es escaso. "Abrimos a las 6 de la mañana y estamos pendientes durante el día por si algún cliente tiene algún problema o si hay algún inconveniente con las máquinas. Le dedicamos media hora al día: abrir, limpiar y recaudar el dinero generado", expone.

Precisamente, este fue el motivo principal por el que se decantó por invertir en esta actividad. "Buscaba un negocio que no requiriera estar mucho tiempo presente y entre mi madre, mi hermano y yo lo llevamos adelante. Además, vi que se estaban formando muchos establecimientos de este estilo", por lo que solicitaron un préstamo que terminará de pagar en 6 años.

Acumula muchos gastos, por eso la rentabilidad es muy baja y no puede vivir de ello, ya que sólo consigue 400 o 500 euros de beneficio al mes. "No lo tienes que coger como un negocio principal, sino como uno aparte al que no le dedicas casi tiempo. No vas a hacerte rico ni vas a ganar muchísimo dinero", reconoce.

Negocio de lavandería de autoservicio

La lista de gastos de Marc, relata durante la entrevista, es interminable. Para la realización de 4.000 lavados al año aproximadamente, debe invertir mucho dinero en productos de limpieza, además de pagar el gas, la luz, el alquiler mensual y la devolución mensual del préstamo.

"Me gasto 7.000 euros en jabón, 0,57 euros de jabón por lavado. También, hasta 600 euros en gas por dos meses en invierno, 180 euros en luz al mes como máximo, 357 euros al mes en el gasto del alquiler, 550 euros mensuales por el préstamo y 13 euros también al mes por el terminal punto de venta de cada máquina", enumera el castellonés.