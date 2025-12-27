Una comerciante, acerca de la subida del 35% del turrón: “El año pasado estaba en 2,99 €, ahora ya casi está en 4 €”

Montake con Turrones (IStock) y Cristina, comerciante dueña de una tienda de alimentación (La Sexta). etorres69

Los turrones, mazapanes y bombones son algunos de los dulces típicos navideños. Sin embargo, este año llegan con un precio un poco más elevado, concretamente un 35% más alto en el caso del turrón.

Así, los españoles se enfrentan a una nueva subida y no es casualidad. Lo cierto es que todos los ingredientes utilizados para elaborar un turrón se han encarecido.

Cristina es comerciante y dueña de una tienda de alimentación y confirmó a La Sexta Noticias que han notado este aumento cuando llegó el producto a sus estanterías.

El turrón: un producto de lujo

El cacao ha subido un 13%, los huevos un 22% y los frutos secos un 7% en el último año. Todo esto ha llevado al encarecimiento de uno de los dulces navideños por excelencia, a pesar de que el precio del azúcar ha descendido un 13%.

"El año pasado, por ejemplo, estaba sobre 2,99 euros aproximadamente y ahora ya viene para un precio de 3,99 euros", comentó Cristina, dueña de una tienda de alimentación.

La realidad es que, dependiendo del tipo de turrón, el precio varía. Por ejemplo, según un estudio de la tienda Fitstore, las tabletas de Suchard en el año 2020 costaban 2,99 euros y en la actualidad pueden llegar a costar hasta 4,95 euros.

Además de esto, otro de los problemas ha sido que el tamaño de la tableta es más pequeño, hasta un 12%. Así lo confirman los comerciantes: "Tiene muchos menos gramos, incluso 100 gramos menos", sentenció Cristina.

Ahora bien, la pregunta realmente es si los españoles decidirán darse el capricho estas navidades o les podrá el ahorro: "Es una vez al año, yo, si puedo, no me voy a privar".

Sin embargo, sí aseguran haber notado la diferencia en el momento de pagar: "Me ha salido a cuatro euros la tableta, pero llega un momento en que no sabes lo que está caro y lo que está bien de precio".

Lo cierto es que desde el año 2020 el turrón se ha encarecido hasta un 88%. Con esto, el que más se ha encarecido es el turrón crujiente que el año pasado tenía un precio de 1,95 euros y en el 2025 ha llegado con un precio de 2,40 euros.

Esto llega tras un año de constantes aumentos, con los huevos encabezando la lista de alimentos que se han encarecido en niveles considerables en el transcurso del 2025. Tanto es así que España es un 36% más cara en comparación con el 2021.

Una de las clientas que no va a privarse del turrón estas navidades. laSexta

Además, estas navidades también se espera que el pescado y los mariscos, otros alimentos comunes en estas fechas, experimenten una subida por las medidas medioambientales aplicadas a las embarcaciones de arrastre.

Dichas medidas les imponen una cantidad de días determinados para salir a faenar y muchos ya han cumplido su cuota, por lo cual la oferta de este producto marítimo es posible que descienda, lo que resultaría en un aumento de precio.

Cabe acotar también que este es un producto que ya ha experimentado un aumento considerable por otros factores como costes de producción, energéticos y logísticos.

No obstante, según comentaron a los periodistas de La Sexta, a pesar de los precios en auge, los españoles esperan celebrar sus navidades con un turrón de postre.