El SEPE lo confirma: esta es la ayuda de más de 6.000 euros que pueden solicitar las amas de casa en España

Muchas personas, al dedicarse de lleno al hogar, ya sea para ocuparse de las tareas domésticas o cuidar de los hijos, han tenido que apartarse del mundo laboral. Más allá del esfuerzo que esto conlleva, supone que durante ese tiempo no han cotizado, y por lo tanto, su contribución a la Seguridad Social es inexistente.

Por este motivo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece a quienes no tienen derecho a recibir el paro una ayuda específica. Entre los colectivos que pueden acceder a esta prestación se encuentran, precisamente, las amas de casa.

Según los datos del Ministerio de Igualdad, en España a 2025 hay unas 2,96 millones de mujeres dedicadas a las labores del hogar. Aunque es un 43% menos que hace dos décadas, la cifra refleja la importancia de esta labor.

La ayuda del SEPE para los desempleados sin paro

Este subsidio está regulado por el Real Decreto 2/2024 que entró en vigor el pasado mes de noviembre de 2024 y agrupó a varias antiguas prestaciones como el subsidio para los mayores de 45 años o la ayuda familiar.

Esto consiguió dejar paso a una nueva ayuda por agotamiento de la prestación por desempleo que se presenta de una forma más accesible y una cuantía económica superior.

Para poder acceder a esta ayuda hay que cumplir una serie de requisitos. Para empezar, son factores clave estar en situación de desempleo o trabajando a tiempo parcial y haber agotado la prestación contributiva por desempleo el 1 de noviembre de 2024 o en una fecha posterior.

También será necesario estar inscrito como demandante de empleo y el solicitante deberá presentar una declaración responsable de ingresos donde se detallen todas las rentas del mes previo a la solicitud, tanto del propio solicitante como del resto de los integrantes de la unidad familiar.

La duración máxima del subsidio es de 30 meses (el mínimo son seis meses). La cifra exacta se calculará en función de la edad del solicitante, del paro consumido, la edad del solicitante cuando agotó el paro y sus respectivas responsabilidades familiares.

De ese modo, una persona sin responsabilidades familiares podrá disfrutar del subsidio hasta 6 meses cuando sea menor de 45 años y haya agotado el paro un mínimo de 360 días.

Por otro lado, si el solicitante tiene cargas familiares, el subsidio podrá prolongarse durante un máximo de 24 meses, que crecerá hasta los 30 si se trata de una prestación agotada de 180 días o más.

A su vez, la cuantía se calcula en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) disminuyendo a medida que pasa el tiempo con un máximo de 570 euros al mes durante seis meses. Así, un ama de casa que lo solicite, podrá llegar a recibir hasta 6.660 euros al año.

Fechas Porcentaje del IPREM Cantidad de dinero Primeros 180 días 95% 570 euros Del día 181 al 360 90% 540 euros A partir del día 361 80% 480 euros

La solicitud de esta prestación se podrá presentar en la sede electrónica del SEPE, en la oficina de prestaciones con cita previa, en cualquier oficina de registro público o por correo administrativo. Para poder hacer la petición de esta prestación, hay que presentar los siguientes documentos:

-Modelo oficial de solicitud disponible en la web del SEPE.

-Documento de identificación de todos los integrantes de la unidad familiar.

-Documento bancario en el que figure el número de cuenta del titular.

-Libro de familia o certificación del Registro Civil de nacimiento o familiar.

-Declaración del IRPF.