Francisco Iñareta, experto en vivienda, advierte a quienes quieren comprar vivienda: “Los precios seguirán subiendo”

Las claves nuevo Generado con IA El precio medio de la vivienda usada en España alcanzó los 2.605 euros por metro cuadrado en noviembre, con una subida interanual del 16,1%. Francisco Iñareta advierte que los precios seguirán subiendo en 2026 y la oferta continuará disminuyendo, agravando la emergencia nacional de vivienda. La incertidumbre legislativa y la escasez de oferta dificultan la accesibilidad a la vivienda, especialmente en ciudades como Madrid y Valencia, donde el alza supera la media nacional. La diferencia entre oferta y demanda es tan alta que, aunque algunas familias se retiran del mercado, no se prevé una caída de precios, solo una posible moderación en su crecimiento.

Nuevo récord en el precio de la vivienda usada en España. Se ha situado en 2.605 euros el metro cuadrado de media en España en noviembre, tras subir un 16,1% interanual según los datos de Idealista.

“La situación de la vivienda en España a cierre de 2025 está clara: emergencia nacional. La falta de oferta se ha vuelto endémica pero el foco sigue puesto en atacar los precios desde posturas altamente ideologizadas”, afirma Francisco Iñareta, su portavoz.

Y, de cara a 2026, la situación continuará: “Los precios seguirán subiendo y la oferta seguirá bajando”.

Vivienda menos accesible

Según Iñareta, la situación actual se define por “una enorme incertidumbre legislativa”. Y, fruto de la misma, provocará que sea “prácticamente imposible aprobar o modificar ninguna ley que mejore la accesibilidad de la vivienda”.

Y añade: “El precio de la vivienda en venta cerrará el año con una subida superior al 15% interanual, con especial incidencia en la ciudad de Madrid y Valencia, que estarán por encima de la media nacional”.

Mientras que, en Barcelona, y por su peculiar situación, “los precios crecerán a un solo dígito, al haber paliado la reducción de oferta con las viviendas provenientes del mercado del alquiler”.

El experto subraya el hecho de que todo el peso de la demanda se apoya sobre la vivienda usada, “que hace tiempo no es suficiente”. Además, la mayoría de las ventas son viviendas anteriormente alquiladas.

“Pero esta tendencia no puede mantenerse eternamente ya que el stock de vivienda en alquiler va reduciéndose y hará muy complicado mantener el nivel de compraventas”, continúa.

Ante este panorama, Iñareta considera que “necesitamos volver a ver grúas en el paisaje urbano de muchas ciudades españolas. Es imprescindible que se termine con la criminalización de la construcción, el ruido populista y la ceguera política que impide que se activen mecanismos, como la Ley del Suelo, que acelerarían la creación de nuevas viviendas”.

Sin olvidar la escasez de la mano de obra en el sector de la construcción. “Son necesarias políticas audaces que consigan atraer y formar a todos los trabajadores que el sector necesita”, propone.

Este cóctel se ha traducido en una demanda de compra “elevadísima”. Y el hecho de que los precios se superen cada mes, se traduce en que “sean más las familias que se retiran del mercado”.

Y todo ello en un contexto en el que las condiciones de financiación son accesibles, pero “exigen aportar un volumen de ahorros que no está al alcance de muchas de ellas”.

De todas formas, “la diferencia entre oferta y demanda actual es tan marcada que la retirada de estas bolsas de demanda no traerá consigo una caída de precios, aunque sí podría moderar su crecimiento”, sostiene el portavoz de Idealista.

Y concluye remarcando que “los incrementos de los precios multiplican los que registran los ingresos familiares, lo que provoca que cada vez sea mayor el esfuerzo que se debe hacer para comprar una vivienda”.