Los ciberataques se disparan en Navidad: cinco claves para evitarlos

Telefónica Tech advierte de la necesidad de aumentar las precauciones y contar con planes de actuación

La Navidad es sinónimo de compras, prisas, ofertas irresistibles y miles de clics al día. Mientras las calles se llenan de luces y los hogares de regalos, el mundo digital vive su temporada alta. Y no solo para el comercio electrónico. También para los ciberdelincuentes, que encuentran en estas fechas el escenario perfecto para lanzar ataques cada vez más sofisticados.

España lo sabe bien: en 2024 se gestionaron 97.348 incidentes de ciberseguridad, un 16,6% más que el año anterior –según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)– lo que sitúa al país como uno de los principales objetivos de ciberataques en Europa.

Lo más preocupante es que nadie se libra: el 67,7% de esos ataques afectaron directamente a la ciudadanía, mientras que 32,4% se dirigieron a empresas, incluyendo pymes, micropymes y autónomos.

Durante la campaña navideña, este riesgo se multiplica. El aumento de las compras online, los pagos electrónicos y el uso intensivo de aplicaciones y plataformas digitales generan el escenario perfecto para el fraude.

Por ello, la prevención es clave. Desde Telefónica Tech, la unidad de negocios de Telefónica, advierten de la necesidad de reforzar las defensas digitales, especialmente en periodos de alta actividad como la Navidad. Su experiencia en ciberseguridad les ha permitido identificar cinco medidas esenciales que las compañías deberían aplicar para minimizar riesgos y proteger tanto sus sistemas como la confianza de sus clientes.

Mantener actualizadas las webs y las aplicaciones móviles

La primera recomendación es algo tan básico como imprescindible: mantener los sistemas actualizados. Muchas brechas de seguridad se producen porque las webs o las aplicaciones móviles no incorporan las últimas actualizaciones. Estas revisiones no solo mejoran el funcionamiento de las plataformas, sino que corrigen vulnerabilidades que los ciberdelincuentes saben explotar.

El segundo consejo se centra en el momento más crítico, es decir, el proceso de compra. Durante la Navidad, el volumen de transacciones se dispara y, con él, los intentos de fraude. Implementar el doble factor de autenticación se ha convertido en una barrera imprescindible para verificar la identidad del cliente antes de completar una operación.

A ello se suma la monitorización en tiempo real de los pagos, una herramienta clave para detectar comportamientos sospechosos, como compras repetidas de un mismo producto o importes inusualmente altos.

En ocasiones, el riesgo está en la cadena de suministro, que se convierte en la entrada más sencilla para un ataque. Un proveedor con medidas de seguridad insuficientes puede convertirse en el eslabón débil que comprometa a toda una organización. Por eso, es vital verificar el nivel de protección de socios y colaboradores, asegurándose de que cumplen con unos estándares mínimos de ciberseguridad.

Formación y concienciación de los empleados

Más allá de la tecnología, hay un factor decisivo: las personas. Gran parte de los fraudes comienza con un error humano, provocado por técnicas de ingeniería social cada vez más elaboradas. Correos que aparentan ser de un superior o mensajes que apelan a la urgencia. De ahí que la formación y concienciación de los empleados sea un pilar fundamental, tanto para identificar los riesgos digitales como para saber actuar ante ellos.

Asimismo, se insta a evitar las redes wifi públicas, a utilizar contraseñas seguras y a comprobar cuidadosamente el remitente de los correos electrónicos en los que se solicita información confidencial.

Por último, incluso con las mejores medidas de prevención, ningún sistema es infalible. Por eso, las empresas deben contar con planes de contingencia claros y eficaces. Saber cómo actuar ante un ciberataque, quién debe intervenir y cómo comunicar el incidente permite reducir daños y recuperar la normalidad en el menor tiempo posible.

En este ámbito, Telefónica Tech ofrece servicios de seguridad gestionados, adaptados a todo tipo de empresas, que permiten detectar, gestionar y responder a las amenazas de forma continua, las 24 horas del día, los 365 días del año.

En un contexto en el que la actividad digital se intensifica y las amenazas evolucionan al mismo ritmo, la ciberseguridad se convierte en un elemento imprescindible para disfrutar de la Navidad con tranquilidad. Proteger los sistemas, los datos y la confianza de clientes y ciudadanos ya no es una opción, sino una responsabilidad compartida que afecta tanto a las empresas como a los usuarios.