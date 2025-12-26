Alba (25 años), propietaria, sobre alquilar a jubilados: “No me gusta porque quiero que sea un buen entorno"

Las claves nuevo Generado con IA Alba Aldehuela, de 25 años, es propietaria de un piso en Madrid que alquila por habitaciones y prefiere no arrendar a jubilados. La propietaria argumenta que busca un entorno de convivencia compatible con su estilo de vida y momento vital, priorizando personas de su misma edad. Alba asegura que no discrimina por edad, pero considera que las diferencias generacionales dificultarían la convivencia diaria en el piso. El rechazo a jubilados por parte de propietarios es una situación común en España, agravando el problema de acceso a la vivienda para este colectivo.

El problema de la vivienda en España ha golpeado con especial fuerza a los dos polos del espectro generacional: los jóvenes y los jubilados. Los primeros, por falta de ingresos, y los segundos, por enfrentarse al rechazo de los caseros.

Así, los jubilados españoles que intentan alquilar una vivienda, sobre todo cuando es alquiler por habitaciones, se topan con que los propietarios evitan alquilarles por considerarlos vulnerables.

Alba Aldehuela, propietaria que gestiona un piso alquilado por habitaciones, contó en el programa Y Ahora Sonsoles que se rehúsa a aceptar a jubilados como inquilinos porque considera que no aportarían a la convivencia de su piso.

"Es mi preferencia"

La propietaria comentó que su piso fue comprado por su padre y que, "por mi situación, al final yo vivo en esa casa y es una casa familiar".

"Yo, viviendo allí, quiero a alguien con quien pueda convivir bien y que sea un buen entorno", justificó. Así, añadió que ha notado la crisis de la vivienda porque "hasta madres con bebés me han llegado buscando habitación".

Sin embargo, no dudó en comentar que "es así la situación, pero claro, al final es que yo vivo ahí y es mi día a día". Con esto intentaba explicar Aldehuela que, al vivir ella en el mismo piso, no le gustaría compartir con personas que no considera compatibles con ella.

A pesar de ello, quiso enfatizar que vivir con una persona mayor "no es que me moleste, pero es mi preferencia. Porque al final yo vivo allí, soy la que enseña el piso... que por suerte es en Madrid, que hay mucha gente que demanda pisos".

Ana Esteban, jubilada en búsqueda de vivienda, y Alba Aldehuela, propietaria. Antena 3

De esta manera, la propietaria explicó que su preferencia tiene que ver con el momento de su vida en que se encuentra, es decir, busca personas en el mismo rango de edad y momento vital que ella.

"Este piso era para mi época universitaria porque yo no soy de aquí de Madrid, entonces buscas gente más o menos con el mismo rol", expresó.

Ahora, continuó explicando, se encuentra trabajando, por lo que busca "el mismo perfil de persona". Acotó que en su caso, viviendo en otra comunidad autónoma y "lejos de mi familia", no busca discriminar, pero sí elegir su entorno.

"Si salgo de fiesta y llego a las 5 de la mañana", comentó tratando de hacer entender que para una persona jubilada sería complicado vivir con una persona de su edad. "Es un poco convivencia entre ambos, no es que yo ponga requisito de edad", concluyó la joven.