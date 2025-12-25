Gonzalo Bernardos (63), economista: “Para ahorrar, muchos hemos trabajado más horas de las imprescindibles"

Las claves nuevo Generado con IA El economista Gonzalo Bernardos destaca que para ahorrar es fundamental tanto ingresar más dinero como gastar menos. Bernardos señala que, históricamente, muchas personas han logrado ahorrar trabajando más horas de las imprescindibles. El economista compara las dificultades actuales de los jóvenes para ahorrar con la capacidad de ahorro de generaciones anteriores. Las declaraciones de Bernardos han generado debate en redes sociales, donde usuarios critican el contexto fiscal y los elevados precios actuales.

Ahorrar hoy en día puede parecer casi imposible. Con los múltiples impuestos, la inflación en los alimentos y los elevados precios del mercado inmobiliario, parece difícil reservar algo de dinero para el futuro.

A pesar de esto, el reconocido economista Gonzalo Bernardos no solo participa en programas de televisión, sino que también utiliza su cuenta de X para compartir su visión sobre temas económicos y políticos, tanto nacionales como internacionales.

Recientemente, en una de sus publicaciones, Bernardos ha explicado cuáles son los pasos clave para poder ahorrar en España, especialmente en el contexto del año 2025.

Gonzalo Bernardos sobre el ahorro

"Para ahorrar, hay 2 partes: 1) ingresar más 2) gastar menos" arrancaba afirmando en su publicación Bernardos. El economista no dudó en dar las dos partes que, según él, son la clave de poder guardar dinero a futuro.

No obstante, Bernardos no se cortó con su consejo y lo amplió con una explicación de cómo las personas han conseguido ahorrar en el pasado. "Para ingresar más, muchos hemos trabajado más horas de las imprescindibles", señalaba el economista en su tuit.

Eso no se quedaba ahí sino que el economista hacía una comparación generacional entre el ahorro de los jóvenes hoy en día con el de sus antepasados.

"Nuestros padres, madres, abuelos hicieron lo 1o y lo 2o", apuntaba Gonzalo ante sus seguidores. Con lo del primero y el segundo, el economista se refería a que nuestros antepasados han ingresado más y gastado menos.

Estos comentarios se hicieron eco tras el paso de Bernardos por el programa de televisión, laSexta Xplica, donde el economista generó un intenso debate sobre los problemas de los jóvenes para ahorrar.

La publicación de Bernardos no ha tardado en levantar quejas y discusiones con otros usuarios de X, quienes criticaban las palabras del economista.

Algunos señalaban el sistema de recaudación fiscal en España como una razón de la falta de ahorro, mientras que otros comparaban el precio de los bienes a día de hoy en comparación con cómo eran en generaciones anteriores para mostrar lo difícil que puede ser ahorrar actualmente.

De hecho, el propio economista no dudó en responder a un usuario que recriminaba el consejo de Gonzalo: "si no comes, no bebes, duermes bajo un puente, lo ahorras todo…y problema solucionado…¡hacia el consumo 0!", decía el usuario de X.

Bernardos fue tajante con su respuesta. "Aquí tenéis a uno que le parece imprescindible comer en restaurante asiduamente", apuntó.