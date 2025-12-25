Carlos Garrido, sobre si la baliza V16 'espía' al conductor: “Es falso. No es un elemento de rastreo y seguimiento”

Las claves nuevo Generado con IA La baliza V16 será obligatoria en España a partir del 1 de enero y sustituirá a los triángulos de emergencia. Carlos Garrido, de Osram, asegura que la baliza V16 no es un dispositivo de rastreo ni seguimiento del conductor. La baliza sólo envía la ubicación durante emergencias, tras 100 segundos encendida, y no cuando está apagada. El dispositivo no está asociado a datos personales ni almacena información sobre el usuario, vehículo o trayectorias.

El próximo 1 de enero los conductores en España tendrán que llevar en su vehículo la conocida como baliza V16. Y es que a partir de entonces su uso será obligatorio si no se quiere ser sancionado.

De esta manera, los triángulos de emergencia pasarán a mejor vida como sistema de preseñalización. Sin embargo, han surgido dudas sobre el dispositivo. Y una de ellas tiene que ver con si espía o no al usuario.

¿Por qué? Porque, según ha corrido la voz, geolocaliza al conductor incluso cuando está apagada la baliza. ¿Es verdad o mentira esta afirmación?

Privacidad de la información

Para responder a esta pregunta, la opinión de Carlos Garrido, sales manager de Osram: “La baliza V16 está concebida como un dispositivo para mejorar la seguridad vial, no como un elemento de rastreo y seguimiento”.

Y añade: “Es completamente falso que tenga la capacidad de espiar al usuario. Además, la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) ya ha informado sobre este aspecto, señalando que son dispositivos seguros para la privacidad de la información”.

Para refutar sus palabras, desde Osram indican una serie de puntos que deben ser tenidos en cuenta por los conductores.

Así, sostienen que es sólo una luz, ya que no tiene ningún tipo de sensor, cámara, micrófono o componente similar. Por tanto, no tiene la capacidad de escuchar, grabar o medir datos como la velocidad a la que se circula.

A ello hay que añadir que sólo se envía la ubicación cuando es realmente necesario. “Al encender la baliza, el dispositivo tarda 100 segundos en compartir la posición a la plataforma DGT 3.0. Esto es así para evitar falsas alarmas por encendidos accidentales del dispositivo o pruebas de funcionamiento”, indican desde la compañía.

Por lo tanto, si la baliza no envía la información hasta que han pasado 100 segundos desde que está encendida, cuando está apagada esa funcionalidad está desactivada.

Otro dato: no utiliza conexión permanente a internet. Incorporan un módulo de comunicación tipo IoT básico, de bajo consumo, y diseñado para enviar solo un mensaje cuando se enciende durante una emergencia. Es decir, sólo utiliza geolocalización puntual, no continua, por lo que no es un GPS de rastreo.

Además, estos dispositivos no están asociados ni a un automovilista ni a un vehículo. Por tanto, no están vinculados a datos privados y sensibles como nombre, DNI, matrícula, etc.

Tampoco guarda datos de uso como trayectorias, tiempo de utilización, ubicaciones pasadas… “En definitiva, que el dispositivo no sabe nada del automovilista ni de su vehículo, por lo que el usuario, puede cambiarla con familiares, amigos, etc. que nadie podría saber de quién es cada baliza”, subrayan desde la compañía.

Y, por último, no está emparejado a ningún otro dispositivo ya que actúa de forma independiente y privada.