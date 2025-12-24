El Gobierno cambia las reglas en 2026: miles de empleados tendrán una deducción de 340€ en la declaración de la Renta

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha aprobado una deducción de hasta 340 euros en la declaración de la Renta a partir de 2026 para empleados con rentas bajas. La medida beneficiará a quienes cobren el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o menos, con ingresos máximos de 16.576 euros anuales. La deducción se reducirá progresivamente para salarios entre 16.576 y 18.276 euros, y desaparecerá a partir de ese umbral. La deducción se aplicará retroactivamente desde enero de 2025 y busca aliviar la carga fiscal de los trabajadores con menores ingresos.

Los salarios en España no suben al mismo ritmo que los precios, cuyo incremento en la cesta de la compra o en la vivienda es vertiginoso. Por ello, el Gobierno ha aprobado una nueva medida fiscal de cara a 2026 que va a beneficiar a miles de trabajadores con rentas bajas.

La nueva norma consiste en una deducción de hasta 340 euros en la declaración de la Renta de 2026, que tiene en cuenta el ejercicio fiscal de 2025. Los beneficiarios serán aquellos empleados que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o menos, es decir que tienen ingresos máximos de 16.576 euros anuales, y que el resto de sus rentas (como alquileres) no supere los 6.500 euros anuales.

La deducción se verá reducida para aquellos que perciban una remuneración que oscile entre los 16.576 euros y los 18.276 euros anuales. En concreto, se restarán 0,2 euros por cada euro que el salario exceda del SMI anual. Eso sí, a partir de los 18.276 euros, esta ayuda desaparece.

Beneficiar a los perceptores del SMI

El Boletín Oficial del Estado (BOE), a través de la Ley 5/2025, ha aprobado una medida de carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, por lo que se aplicará íntegramente para la campaña de la Renta del próximo año, que arranca en abril y termina en junio.

El objetivo del Gobierno, en concreto de las carteras de Hacienda y Trabajo, es aliviar la carga fiscal de aquellos asalariados que no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado actualmente en 1.184 euros brutos mensuales.

De este modo, quieren garantizar que los trabajadores a tiempo completo que cobren el SMI y que tengan que realizar la declaración del IRPF tras la subida del salario mínimo de principios de 2025 se vean compensados con esta deducción.

Los límites actuales de ingresos para la presentación de la declaración de la Renta son de 22.000 euros con un único pagador y de 15.876 euros con varios. Así, si un trabajador ha cobrado el SMI en dos puestos de trabajo distintos, debe realizar la declaración de la Renta en 2026.

¿Cuándo arranca la campaña de la Renta?

En definitiva, el Ejecutivo pretende reducir la carga tributaria de aquellos contribuyentes con un poder adquisitivo menor, que tienen menos capacidad para llegar a fin de mes en un contexto de subida de precios generalizada y que van a tener que realizar la declaración del IRPF por primera vez.

Los asalariados que cumplan las condiciones se podrán desgravar en la próxima primavera, ya que la declaración de la Renta arranca el próximo 8 de abril y concluye el 30 de junio.