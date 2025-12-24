Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre las pensiones en 2026: “Habrá dos cambios importantes”

Las claves nuevo Generado con IA En 2026 habrá dos cambios importantes en el cálculo de la pensión de jubilación, según Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social. La base reguladora podrá calcularse usando los últimos 25 años cotizados o la media de los 27 mejores años dentro de los últimos 29, favoreciendo a distintos perfiles laborales. Las lagunas de cotización, especialmente para mujeres y padres, tendrán una nueva integración: las primeras 60 con el 100%, las siguientes 24 con el 80% y el resto con el 50% de la base mínima. Estos cambios se aplicarán progresivamente desde 2026 hasta 2037 y pueden influir positivamente en el importe final de la pensión para quienes se jubilen a partir de ese año.

Quienes tengan pensado dejar de trabajar en 2026 tienen que tener muy claro que en el próximo año “habrá cambios importantes en el cálculo de la pensión de jubilación”. Así de rotundo es Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, en un vídeo en YouTube.

“Por un lado, el modo en el que se calcula la base reguladora, que es la que determina finalmente el importe de la pensión”, afirma Muñoz: “Y, por otro, cómo se integran las lagunas de cotización. Es decir, esos vacíos de cotización que tenemos en nuestra vida laboral”.

Dichos cambios tienen origen en el Real Decreto Ley 2/2023. A continuación, y de la mano del experto, te especificamos cuáles son los puntos más destacados de ambos cambios.

Base reguladora

Antes de entrar en detalle sobre lo dicho anteriormente, Alfonso Muñoz deja muy claro que “estos cambios tendrán efectos directos e importantes sobre el importe final de la pensión de jubilación para aquellos trabajadores que quieran jubilarse a partir del año 2026”.

Vayamos por partes. “A partir de 2026, la Seguridad Social hará un doble cálculo entre dos opciones. La primera fórmula es como hasta ahora, utilizando los últimos 25 años de cotización”, indica el experto.

Y lo matiza de la siguiente manera: “Haciendo las medias de los últimos 25 años de cotización. Este método beneficiará a aquellos trabajadores con carreras estables”.

¿Y cuál es la segunda opción? “Haciendo la media de los últimos 29 años excluyendo las 24 mensualidades peores. Es decir, calculando la base reguladora en función de los 27 años mejores dentro de los últimos 29 años de cotización”.

En este caso, el método beneficiará más “a aquellos trabajadores que tengan carreras laborales más inestables”. Sea uno u otro, será la Seguridad Social la que, de oficio, calculará ambas bases reguladoras “y resolverá la pensión de jubilación con el importe de mayor cuantía”.

Dicho de otra manera, el trabajador no deberá preocuparse, ni tendrá que elegir entre ambos métodos. La Seguridad Social elegirá el más favorable a sus intereses.

Lagunas de cotización

Las lagunas de cotización son vacíos en la vida laboral. Es decir, esos meses en los que no se ha cotizado. ¿Y eso qué tiene que ver con la cuantía de la pensión? “Pues tiene que ver muchísimo, ya que la base de cotización es la que determina el importe de nuestra pensión de jubilación”, indica Muñoz.

Y añade: “Cuanto más alta sea la base de cotización, más importe de pensión. Y cuanto más baja sea la base de cotización, menos importe de pensión de jubilación. Por tanto, en aquellos meses en los que no hemos tenido cotización, en lugar de que se nos ponga a cero, se nos rellenará o se nos integrará”. ¿Cómo?

El experto lo explica así: “Las primeras 48 lagunas de cotización se integran con el 100% de la base mínima de cotización y el resto se integran con el 50% de la base mínima de cotización. Eso es lo que se ha venido haciendo hasta ahora”.

Y matiza: “Para 2026, y aquí está la novedad, esos porcentajes y esos periodos variarán para ciertos trabajadores. Concretamente, para mujeres y padres con hijos que se jubilen a partir del año 2026”.

¿Y cuáles son los nuevos porcentajes? “Las 60 primeras lagunas de cotización se integrarán con el 100% de la base mínima de cotización. Las 24 siguientes, con el 80% de la base mínima de cotización. Y, el resto, con el 50% de la base mínima de cotización”.

A modo de resumen, Alfonso Muñoz subraya que ambos cambios “pueden tener efectos positivos en la pensión de jubilación de todos los trabajadores que se jubilen a partir del año 2026”. Ambos ajustes se implementarán de forma progresiva entre 2026 y 2037.