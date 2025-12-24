Abel Marín, abogado, advierte a los ciudadanos que no hacen testamento: “Ponen en riesgo el patrimonio familiar”

Las claves nuevo Generado con IA Uno de cada cinco españoles fallece sin hacer testamento, lo que puede poner en riesgo el patrimonio familiar. La falta de educación financiera y de planificación patrimonial genera miles de conflictos y pérdidas de valor en las herencias cada año. Los tribunales españoles registran más de 26.000 litigios anuales por herencias, muchos evitables con una mínima previsión. La escasa cultura financiera afecta tanto a grandes patrimonios como a economías medias, y puede obligar a los herederos a vender bienes o perder bonificaciones fiscales.

Son muchos los españoles que no realizan testamento. En concreto, uno de cada cinco españoles fallece sin haber realizado este trámite, según datos del Consejo General de Notariado. Y puede salirles caro.

¿Por qué los ciudadanos dejan a un lado este sencillo trámite? Según Abel Marín, abogado especializado en sucesiones y socio del despacho Marín & Mateo Abogados, la raíz del problema no está en la ley, sino en la cultura financiera.

De ahí que, desde su punto de vista, “la falta de educación financiera pone en riesgo el patrimonio familiar”.

Libertad económica

La escasa planificación patrimonial y la falta de cultura financiera provocan cada año miles de conflictos y una pérdida creciente de valor en las herencias familiares.

“Una sociedad sana es una sociedad de individuos prósperos. Pero no puede haber prosperidad sin conocimiento financiero. La libertad económica empieza entendiendo lo que uno tiene, gasta o ahorra”, razona Marín.

Y es que la falta de previsión financiera en las herencias genera costes innecesarios, conflictos y pérdida de valor patrimonial.

Por eso, cada año, los tribunales españoles registran más de 26.000 litigios por herencias, según el Consejo General del Poder Judicial. Lo ‘dramático’ es que muchos de ellos se evitarían con una mínima planificación.

En este caso, no es cuestión de clases, por definirlo de una manera, ya que afecta tanto a grandes patrimonios como economías medias.

“Cada semana vemos herencias modestas que se convierten en auténticos campos de batalla. La educación financiera no es un lujo, es una forma de proteger lo que ya existe”, subraya el abogado.

Fruto de todo ello es que una mala planificación puede obligar a los herederos a vender bienes para pagar el Impuesto de Sucesiones o perder bonificaciones fiscales por desconocimiento.

“La prosperidad no se hereda, se enseña. Si una familia no transmite inteligencia financiera junto al patrimonio, el esfuerzo de una generación se desvanece en la siguiente”, resume Marín.

Conviene recordar que España ocupa el puesto 28 de 33 países de la OCDE en nivel de educación financiera. El 46 % de los adultos no comprende el concepto de interés compuesto, según la CNMV, y menos del 35 % posee un fondo de emergencia.