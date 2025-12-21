Juan Antonio, dueño de un restaurante: "La gente ya no quiere trabajar por culpa de las 'paguitas', hay poco esfuerzo"

Las claves nuevo Generado con IA Las bajas laborales en España han aumentado un 60% en los últimos años, duplicándose respecto a hace una década y generando un coste de más de 15.000 millones de euros para el Estado. Juan Antonio Lozano, empresario hostelero en Marbella, critica la actitud de algunos trabajadores y atribuye la falta de esfuerzo a las ayudas sociales y a un cambio generacional. Las bajas por motivos de salud mental han crecido un 176,57% en la última década, siendo depresión, ansiedad y estrés las causas más frecuentes. El debate sobre la responsabilidad generacional y el impacto de las bajas provocó un enfrentamiento en televisión entre empresarios y jóvenes que defendieron su implicación laboral.

En los últimos tiempos, el volumen de bajas laborales entre los empleados en España ha crecido de forma notable, hasta el punto de generar inquietud tanto en la Seguridad Social como en el tejido empresarial.

Estas ausencias del trabajo representan un gasto superior a los 15.000 millones de euros para las arcas públicas y responden a múltiples motivos, como enfermedades, accidentes o problemas de salud mental, entre los que destacan la depresión y la ansiedad.

En este contexto, la situación ha provocado el malestar de Juan Antonio Lozano, un empresario del sector hostelero en Marbella, que acudió al programa Y Ahora Sonsoles y se mostró especialmente contundente con su opinión sobre los trabajadores actuales.

Las bajas laborales en España

De acuerdo con un informe de la Asociación de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (AMAT), basado en datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las bajas laborales han aumentado un 60% en los últimos años. Si se compara con hace una década, el número se ha llegado a duplicar.

Este incremento supone un motivo de alarma tanto para la Seguridad Social como para el tejido empresarial. Solo en 2024 se registraron 8.716.663 bajas, con un coste de 15.000 millones de euros para el Estado y de 14.100 millones para las empresas.

De hecho, Luis Méndez, portavoz de Asuntos Laborales en la Conferencia de Empresarios, advierte de que el volumen de bajas ha alcanzado niveles "alarmantes". "En estos momentos incluso por encima de las cifras registradas durante la pandemia", señala.

La cuestión llegó al programa Y Ahora Sonsoles, donde generó un intenso debate entre colaboradores y tertulianos. Una de las invertenciones más duras fue la de Juan Antonio Lozano, empresario del sector hostelero, que se mostró especialmente crítico con la actitud de algunos trabajadores.

"La gente ya no trabaja como antes ni quiere trabajar por las ayuditas", afirmó. "Me ocurrió con una empleada. Tengo turnos de 16:00 a 00:00. Trabaja de lunes a viernes y, cuando llega el fin de semana, se coge la baja. Intenté contactar con ella y me respondió que estaba fuera de su horario y que no podía escribirle".

Asimismo, conviene subrayar que una parte significativa de las bajas laborales está relacionada con problemas de salud mental. En la última década, este tipo de ausencias se ha incrementado un 176,57%, siendo la depresión, la ansiedad y el estrés las causas más frecuentes.

En esta línea, Juan Antonio volvió a mostrarse muy crítico con las bajas por motivos de salud mental. "Nos perjudican muchísimo porque generan desconfianza. Entiendo que existan problemas, pero jamás he despedido a nadie ni he hecho trabajar a mis empleados más de 40 horas. Todo supone un coste", indicaba.

"Tengo miedo a las nuevas contrataciones que no quieren trabajar", afirmó el empresario. "El problema es generacional. En nuestra edad a la gente se le decía que si quieren algo se tienen que esforzar. Hoy en día los jóvenes quieren que todo se les dé y se les regale. No hay esfuerzo".

Estas declaraciones provocaron un fuerte revuelo en el plató, especialmente por la reacción de Nuria Martínez, una joven que salió en defensa de su generación. "No creo que los jóvenes no quieran trabajar, no tiene ningún sentido. ¿Qué se supone que van a hacer, vivir de ayudas hasta los 30 años sin hacer nada?" respondió con firmeza.