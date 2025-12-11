Roberto, ingeniero, sobre la subida de la factura de la luz en el 2026: “A partir del 1 de enero subirá 18,5 euros cada mes”

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno incrementará más de un 10% los costes fijos de la factura de la luz a partir de enero de 2026. Roberto Cavero, ingeniero experto en energía, estima que la factura de la luz subirá unos 18,50 euros al mes para todos los usuarios. Aunque las renovables pueden reducir parte del coste de la energía, los expertos dudan que compensen completamente la subida de peajes y cargos. El aumento afectará tanto a hogares como a pymes e industrias, repercutiendo en el bolsillo de todos los consumidores.

Con la entrada del año nuevo, muchos españoles se hacen una pregunta lógica: ¿Subirá o bajará el precio de la luz? Sobre todo después de que el Gobierno haya incrementado más del 10% los costes fijos de la luz.

Sin embargo, esto choca con la creencia del Ejecutivo de que las renovables harán que la factura de la luz se abarate entre un 4% y un 10%. A pesar de ello, los expertos mantienen que, en definitiva, el precio subirá.

Con ello, el ingeniero, experto en energía, Roberto Cavero habló sobre esta subida en el programa La Linterna en Cope.

"El incremento nos va a pillar a todos"

El experto comenzó explicando qué parte de la factura pretende incrementar el Gobierno: "La subida está en la parte fija regulada, no en el precio de los kilovatios por hora que pagamos".

Cavero resaltó que la subida estará presente en la parte fija regulada de la factura. De esta forma, el ingeniero especificó que esta parte fija incluye los peajes de distribución y transporte fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con un 4,1%.

Por otro lado, también incluye los cargos del sistema que los fija el Ministerio para la Transición Ecológica, que el Gobierno pretende incrementar un 10% en el año 2026.

Con esto, sentenció que "el que vaya a bajar la luz, lo vamos a poner entre comillas, pero que el incremento nos va a pillar a todos eso es seguro".

Añadió que esto es principalmente porque los peajes y los cargos "nos aparecen a todos en todas las facturas reguladas y del mercado libre, tanto domésticas, pymes, e industria".

Así, sacó las cuentas, y confirmó que "nos van a subir más o menos unos 18,50 euros al mes a partir de enero del 2026".

Sobre la creencia de que las renovables abaratarán el coste de la electricidad, el experto comentó que "las renovables sí que pueden bajar el precio de la energía", sin embargo mostró su escepticismo.

"¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas cosas que tenemos en la factura de la luz: los costes del sistema, los servicios de ajuste o restricciones que se han disparado", manifestó Cavero.

Agregó que estos costes, desde principios del 2025, se han disparado un 45% desde el 2024. Por otro lado, señaló que además de esto "las redes de transporte y distribución están tensionadas, tenemos entre el 80% y el 85% de los nudos están saturados".

"Las renovables sí que pueden ayudar a abaratar el precio, pero es muy discutible que puedan compensar por completo la subida de peajes, cargos y el servicio de ajuste de la factura final que tengamos", confesó el ingeniero.

Con ello, expresó el ingeniero que su predicción es que "la factura de la luz se va a mantener en unos 60 euros o 65 euros y eso lo vamos a tener que pagar todos".

Este incremento, comentó que "esto nos va a repercutir, ya que las pymes, industrias y los electrointensivos van a tener una factura muchísimo más alta".

"No es lo mismo una factura de 100 euros en una vivienda que una industria que puede gastar miles de euros al mes y que le suban un 10%. Eso al final nos repercute en el bolsillo, sí o sí totalmente. No en la factura, pero sí en la compra", concluyó Cavero.