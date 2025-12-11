José Luis, ganador de un quinto premio de la Lotería de Navidad: "Me pegaron una paliza y me robaron 10 décimos"

Las claves nuevo Generado con IA José Luis, autónomo de Barcelona, fue víctima de una paliza y le robaron 10 décimos de la Lotería de Navidad, incluyendo el número 45.456, premiado con 6.000 euros por décimo. Mari, dueña del bar O'Limia, le regaló a José Luis otro décimo del mismo número tras el robo, lo que le permitió ganar el quinto premio. El bar O'Limia, abierto solo seis semanas antes del sorteo, y la administración 'Molta Merda', repartieron juntos 2.040.000 euros en premios entre los vecinos. Para José Luis, más allá del dinero, el verdadero premio fue el apoyo y la amistad recibidos tras su difícil experiencia.

Hace casi un año José Luis, autónomo de Barcelona, adquirió varios décimos de lotería en su bar de confianza. Pero una semana antes del sorteo le pegaron una paliza y le robaron el móvil, la cartera, el reloj y 10 décimos de la Lotería de Navidad.

Entre ellos se encontraba el 45.456, número que terminaría siendo premiado con 6.000 euros al décimo. La otra protagonista de esta historia es Mari, la dueña del bar O'Limia, que para animar a su amigo José tras el incidente, le regaló otro décimo del 45.456.

Sin saberlo, Mari le regaló a uno de sus clientes de toda la vida un quinto premio. José Luis quiso pagárselo pero Mari se negó, "este nos va a tocar, ya verás", le dijo. Un hecho difícil de creer después de lo que había pasado, pero la Lotería de Navidad es mágica.

Un revés de la suerte

José Luis participó activamente en la construcción del bar de Mari y su marido. Les ayudó en lo que pudo y desde el primer día es cliente fijo. Cuando Mari se enteró de que le habían pegado y quitado los décimos que había comprado en su bar no dudó ni un segundo en darle otro.

Aparte de los décimos, a José Luis le robaron un reloj con gran valor sentimental. Se lo había regalado su madre por su 50 cumpleaños y le tenía un enorme cariño: "Con el dinero del premio voy a intentar recuperar ese reloj, es lo más importante para mí", confesó.

Pero la magia de la Lotería de Navidad aún da para más. Mari y su marido compraron los boletos para su bar en la administración 'Molta Merda' de Granollers, próxima a su establecimiento. Su dueño, Francesc Cuenca, nunca había repartido un premio de este sorteo.

"Es el primer año que damos un premio en Navidad, estamos súper contentos porque hemos repartido 34 series de las 38 que teníamos", explicó. En total, Francesc ha repartido 2.040.000 euros entre los vecinos de su barrio.

Administración 'Molta Merda' de Granollers

El bar O'Limia se abrió solo seis semanas antes de la Lotería de Navidad. Mari, sus hijas, su nuera, su marido y la gente que estaba en el bar en ese momento, escogieron todos juntos el número premiado. "Nos gustaba porque era 45 y 45", confesó.

Cada año la lotería nos deja historias como esta que van más allá del dinero. A José le tocaron 6.000 euros, pero al mismo tiempo ganó dos amigos para toda la vida. "Es un regalo que me han hecho que no me lo esperaba. Eso fue lo más importante, que yo no lo tenía", declaró.

Un hombre al que apalearon y le robaron sus décimos, un bar recién abierto y una administración de lotería que no ha dado un premio navideño en sus 10 años de antigüedad. Todos unidos por el 45.456, un quinto premio que nunca olvidarán.