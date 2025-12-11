Una experta en vivienda advierte a quienes quieran comprar en 2026: “Nuevo máximo histórico”

Las claves nuevo Generado con IA El precio de la vivienda en España ha aumentado un 18,8% en noviembre, el mayor incremento registrado en veinte años. Se prevé que en 2026 el precio de la vivienda de segunda mano alcance un nuevo máximo histórico a nivel nacional. El desequilibrio entre la demanda, que cuadruplica a la oferta, es impulsado por factores sociales, demográficos y económicos. España suma más de 200.000 nuevos hogares al año, pero sólo se construyen unas 100.000 viviendas, lo que dificulta una bajada de precios.

Si 2025, en el ámbito inmobiliario, se ha caracterizado por algo ha sido por el encarecimiento del precio de la vivienda. “Nunca se había detectado un aumento tan fuerte en tan poco tiempo”, afirma María Matos, portavoz y directora de Estudios de Fotocasa.

Noviembre ha cerrado con un aumento del 18,8%, el mayor desde que existen registros hace veinte años. Todas las comunidades y todas las capitales de provincia se han sumado a esta subida generalizada.

“Más de la mitad crecen a doble dígito y los mercados más activos ya superan el 20% de incremento”, concreta María Matos.

Y las previsiones del portal inmobiliario apuntan a que el incremento, a final de año, supere el 15%. De esta manera, el precio medio del metro cuadrado rebasará los 2.830 euros.

“El mercado encadena así tres años de subidas muy marcadas, un ritmo que recuerda a los años en los que los precios empezaron a acelerarse antes de la burbuja de 2007”, recuerda Matos.

Previsiones para 2026

Con estos antecedentes, las previsiones de Fotocasa para 2026 apuntan a que el precio de la vivienda de segunda mano “alcanzará un nuevo máximo histórico a nivel nacional”. Máximos que serán constantes durante el primer semestre.

“De hecho, algunas ciudades que atraen población y turismo con gran fuerza ya han llegado a esas cotas, porque no solo han recuperado los niveles de hace dieciocho años, sino que los han superado, marcando precios inéditos en toda su serie histórica”, indica Matos.

¿Por qué este escenario? “La demanda cuadruplica a la oferta. La distancia entre ambas nunca había sido tan grande. Este desequilibrio responde a una combinación de factores sociales, demográficos, macroeconómicos y legislativos que han convergido en el mismo momento”, sostiene la portavoz de Fotocasa.

En concreto, y en el plano social, la pandemia marcó un antes y un después. “Cinco años después, sigue vigente el cambio en las preferencias habitacionales hacia hogares que buscan más espacio, mejor ubicación y prestaciones que antes no eran prioritarias”, apunta la experta.

A ello hay que añadir una transformación demográfica profunda. “España crece en población impulsada por flujos migratorios, mientras avanza con fuerza la expansión de los hogares unipersonales, que en apenas una década han pasado de 4 a casi 8 millones. Esa evolución, por sí sola, incrementa de forma notable la necesidad de vivienda”, indica Matos.

Sin olvidar que el escenario financiero también ha reactivado la presión compradora. “La desescalada de los tipos de interés ha devuelto al mercado al 21% de quienes habían paralizado su búsqueda”, resalta.

Y que, de forma paralela, el peso del comprador extranjero ha alcanzado máximos históricos (un 15% del total) y el inversor ha duplicado su presencia en sólo dos años, situándose en el 10%.

Fruto de este cóctel, la creación de hogares seguirá avanzando a un ritmo que el mercado no podrá absorber.

“Más de 200.000 nuevos hogares al año frente a apenas 100.000 nuevas viviendas construidas. Esta brecha, indica la improbabilidad de que el precio de la vivienda mengue en el próximo ejercicio”, concluye María Matos.