David, médico anestesiólogo: “Estamos de huelga porque en una semana puedo trabajar 80 horas y es legal y obligatorio”

Las claves nuevo Generado con IA El personal sanitario español ha iniciado una huelga en protesta por el Estatuto Marco, exigiendo mejoras en sus condiciones laborales. David Callejo, médico anestesiólogo, denuncia que los médicos pueden llegar a trabajar más de 80 horas semanales, con guardias de 24 horas que son legales y obligatorias. Las guardias médicas se remuneran peor que una jornada normal y no computan para la jubilación, lo que afecta tanto a profesionales como a pacientes. Los médicos piden el apoyo de la población, argumentando que mejores condiciones laborales repercuten directamente en la calidad de la atención sanitaria.

La semana del 9 al 12 de diciembre el personal sanitario español decidió plantarse al Estatuto Marco y declararse en huelga con el objetivo de que se reconozcan las demandas del colectivo médico. Cuestión que lleva sobre la mesa un tiempo considerable.

Se espera que la principal manifestación sea este jueves 11 de diciembre, sin embargo, Sanidad ha convocado a los médicos este mismo día a las 11:00 horas para tener una nueva reunión.

Frente a este contexto, el médico anestesiólogo, David Callejo, publicó en sus redes sociales (@davidcallejo10) una explicación de qué exactamente ha llevado a este sector a decir 'basta'.

"Necesitamos que nos apoyen"

Lo primero que quiso recalcar el anestesiólogo fue que, estos días de huelga, "hay servicios mínimos muy amplios y todo lo urgente se atenderá, para que os hagáis una idea, yo mismo soy servicio mínimo tres de los cuatro días de huelga".

Con esto procedió a explicar la pregunta: "¿Por qué hay huelga?" Destacando que el motivo es el nuevo Estatuto Marco, la norma que regula al personal sanitario, y que "este estatuto vuelve a ser muy negativo para las condiciones de los médicos, pero también, para los pacientes".

Sin embargo, señaló que el principal motivo son las guardias porque "se nos sigue obligando a los médicos a hacer guardias de 24 horas".

"Pero no solo es eso; es que las guardias se cobran peor que una jornada normal y no computan para la jubilación, si no, nos jubilaríamos a los 40 años", continuó expresando el sanitario.

El sistema de guardias, según explicó Callejo, funciona con que un día de guardia de 24 horas supone un día de descanso: "Las guardias solo dan descansos de 24 horas, no como en otras profesiones que son varios días", explicó.

"Lo que están intentando vender desde el Gobierno es que se quitan las guardias y los turnos serán como máximo de 17 horas, pero es que eso ya es así", manifestó el anestesiólogo.

Declaró que esto es así porque "las primeras siete horas de guardia son siempre jornada ordinaria y las otras 17 son de guardia, lo que pasa es que con la presión asistencial que tenemos siempre nos toca trabajar 24 horas seguidas y va a seguir siendo así".

"La realidad es que no podemos más", confesó sin rodeos Callejo. Aprovechó para relatar que una semana de trabajo normal para un médico puede suponer hasta 80 horas semanales.

"En una semana normal puedo hacer el lunes una guardia de 24 horas, el martes descanso, el miércoles y el jueves trabajo de ocho a tres o más tarde si tengo cirugía prolongada y el viernes y el domingo una nueva guardia de 24 horas", calculó el médico.

"En una semana normal puedo trabajar más de 80 horas y esto es legal y es obligatorio", comentó rotundamente el médico anestesiólogo.

Así, volvió a hacer énfasis en que esta necesidad de mejorar sus condiciones laborales no es solo por interés del personal sanitario sino también "por vosotros, los pacientes, porque no anestesiamos ni operamos igual después de 20 horas de trabajo".

Finalmente, quiso concluir su testimonio pidiendo colaboración por parte de dichos pacientes: "Necesitamos que la población nos apoye porque sin vosotros es imposible, nosotros y sobre todo vosotros nos merecemos mejores condiciones porque la salud es lo más importante".