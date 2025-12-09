Eli Defferary (31), gestora financiera: "El Gobierno te pagará 300 euros mensuales si alquilas una vivienda"

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ofrecerá una ayuda de 300 euros mensuales a jóvenes de entre 18 y 35 años que alquilen una vivienda. La subvención podrá recibirse durante hasta cuatro años y está gestionada por las comunidades autónomas. Para acceder, los beneficiarios no deben ser propietarios de una vivienda, no pueden alquilar a familiares directos, deben tener ingresos anuales inferiores a 24.318 euros y el alquiler no debe superar los 1.000 euros mensuales (600 euros si es solo una habitación). El objetivo de la medida es facilitar la independencia y estabilidad económica de los jóvenes ante la subida de precios del alquiler.

Encontrar una vivienda asequible se ha convertido en uno de los mayores desafíos para los jóvenes en España, especialmente en las grandes ciudades, donde la demanda supera con creces la oferta disponible.

Los precios del alquiler han crecido de forma constante durante los últimos años, mientras que los salarios, por su parte, apenas han logrado mantenerse al ritmo de la inflación.

Ante este panorama, el Gobierno ha desarrollado nuevas medidas destinadas a aliviar la carga económica de quienes alquilan, buscando no solo facilitar el acceso a una vivienda, sino también fomentar la estabilidad financiera de los más jóvenes.

Una ayuda clave

Con la llegada de esta nueva ayuda, la gestora financiera Eli Defferary ha difundido información clave a través de sus redes sociales.

"El Gobierno te pagará 300 euros mensuales si alquilas una vivienda", explica, un apoyo que podría suponer un alivio importante para quienes buscan independencia económica.

Defferary destaca que la ayuda tiene un alcance temporal notable. "Se amplía hasta los cuatro años", señala, lo que brinda cierta seguridad a los jóvenes arrendatarios.

No obstante, existen ciertos requisitos para poder acceder a la subvención. Como explica la experta, los beneficiarios no deben ser propietarios de una vivienda ni residir en un inmueble alquilado por un familiar directo.

Además, los ingresos anuales deben ser inferiores a 24.318 euros, y el alquiler no puede superar los 1.000 euros mensuales, o 600 euros en el caso de alquilar solo una habitación.

Por último, "tener un contrato de alquiler en regla" es otro de los criterios imprescindibles para recibir esta ayuda, tal y como puntualiza Defferary.

La medida está dirigida principalmente a jóvenes de entre 18 y 35 años y se gestiona a nivel autonómico.

"Se tramita a través de las comunidades autónomas y se espera que entre en vigor en los próximos meses", afirma Defferary, lo que implica que los interesados deben estar atentos a los anuncios oficiales para no perder la oportunidad.

Con esta ayuda, el Gobierno busca fomentar la autonomía de los jóvenes y ofrecerles una solución temporal frente a la escalada de los precios del alquiler.

Esta iniciativa puede ser una herramienta clave para quienes buscan independencia y estabilidad económica, ofreciendo un respiro concreto en el difícil panorama del alquiler juvenil en España.