Miró y la Fundación Abertis: Un puente universal para el arte

La Fundación Abertis impulsa iniciativas estratégicas para promover el arte y la cultura, colaborando con instituciones de prestigio nacional e internacional. Entre sus principales proyectos destaca la exposición itinerante 'Universo Miró', realizada junto a la Fundació Joan Miró y el Ministerio de Asuntos Exteriores, acercando la obra de Miró a públicos internacionales. En 2025, la Fundación patrocina la muestra 'Miró y Estados Unidos', que reúne cerca de 160 obras y dialoga entre Miró y destacados artistas estadounidenses, con paradas en Barcelona y Washington. La Fundación Abertis apuesta por alianzas público-privadas y la difusión global del arte, facilitando el acceso equitativo a la cultura y promoviendo el intercambio y la creatividad entre generaciones.

La Fundación Abertis se ha consolidado como un actor clave en la promoción y desarrollo cultural, impulsando iniciativas estratégicas que conservan el patrimonio, fomentan la creación artística y promueven un compromiso internacional con el acceso a la cultura. La institución, además, ha tejido una red de colaboraciones con otras entidades que refuerzan esta filosofía y ponen de relieve su decidida apuesta por proyectos de alto impacto y trascendencia global.

Desde su origen, la Fundación Abertis ha orientado sus esfuerzos a integrar el arte y la cultura en la vida colectiva, vinculando el patrimonio cultural con las comunidades de los países donde Abertis está presente.

Programa de difusión de las artes

La Fundación Abertis desarrolla un ambicioso programa que apoya activamente las artes escénicas y musicales, colaborando estrechamente con instituciones de prestigio y proyección internacional, principalmente de titularidad pública. Este plan de apoyo incluye a referentes nacionales como el Teatro Real y el Gran Teatre del Liceu. De esta manera, la Fundación refuerza el tejido cultural local al tiempo que facilita el acceso de las audiencias a eventos y propuestas de gran calidad artística.​ Su labor no se limita al ámbito local, sino que mantiene una estrecha colaboración con administraciones públicas y entidades como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Fruto de estas alianzas, la Fundación ha llevado la obra de artistas españoles reconocidos, entre ellos Joan Miró, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Diego Velázquez o Antoni Gaudí, a países como Francia, Italia, Estados Unidos, Argentina, India, Puerto Rico, Brasil o Chile, contribuyendo así a la difusión internacional del arte español.​

Colaboración estratégica con la Fundació Joan Miró

'Universo Miró' es una exposición itinerante impulsada por Abertis y la Fundació Joan Miró.

Precisamente, la colaboración entre Abertis y la Fundació Joan Miró es uno de los hitos más visibles y significativos de su labor cultural. Ejemplo de ello es el apoyo a la muestra itinerante “Universo Miró”, realizada junto con la Fundació Joan Miró y gracias a la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Esta exposición ha permitido que piezas destacadas de Miró se exhiban en embajadas y consulados españoles por todo el mundo, acercando su legado a públicos internacionales y reforzando el puente cultural entre España y otros países.​

En el marco de esta colaboración, la Fundación Abertis también patrocina durante este 2025 la exposición ‘Miró y Estados Unidos’. Esta muestra, coorganizada también con la prestigiosa The Phillips Collection de Washington, supone un diálogo intergeneracional y transatlántico entre Joan Miró y artistas estadounidenses, mostrando las influencias y enriquecimientos mutuos que dieron forma al arte del siglo XX.

La exposición reúne cerca de 160 obras procedentes de colecciones americanas y europeas, así como piezas de la propia Fundació Joan Miró, incluyendo artistas como Louise Bourgeois, Helen Frankenthaler, Lee Krasner, Arshile Gorky, Alice Trumbull Mason, Jackson Pollock y Mark Rothko, entre otros.​

Este proyecto pone de manifiesto la importancia del arte como lenguaje universal, capaz de conectar a personas de distintas culturas e inspirar la creatividad más allá de las fronteras. Además, tras su paso por Barcelona, etapa inicial de este recorrido, la exposición viajará a Washington, donde se podrá visitar entre marzo y julio de 2026, consolidando así la relevancia global de la iniciativa.​

La primera parada de la muestra ha sido Barcelona.

Filantropía y vocación de servicio cultural

El apoyo de la Fundación Abertis al arte y la cultura responde no solo a una estrategia de proyección institucional, sino al compromiso con la conservación y promoción del patrimonio, el desarrollo social y el entendimiento internacional. Por ello, la Fundación trasciende el papel de mera patrocinadora para convertirse en parte activa de la cadena de valor del arte, estimulando la creatividad, la investigación y el acceso equitativo a la cultura.

Las colaboraciones impulsadas junto a instituciones como la Fundació Joan Miró o The Phillips Collection demuestran la eficacia y solidez de las alianzas público-privadas en el ámbito cultural, garantizando la sostenibilidad de proyectos ambiciosos y el impacto positivo sobre las nuevas generaciones.

La política cultural de la Fundación Abertis se sustenta en el convencimiento de que el arte no solo debe ser admirado, sino también compartido. Al facilitar la circulación de obras maestras y el intercambio de experiencias entre creadores de distintos países, la Fundación contribuye a difundir valores universales y a enriquecer el patrimonio común.

Los programas de exposiciones itinerantes, el acceso abierto a espacios de relevancia histórica y las colaboraciones estratégicas con instituciones de referencia son solo algunos ejemplos de su apuesta decidida por una cultura integradora, accesible y transformadora.​