Ana Pérez, doctora, sobre las guardias: "He llegado a trabajar 88 horas a la semana, por eso me he ido a un centro de salud"

Las claves nuevo Generado con IA La doctora Ana Pérez Ballesta denuncia haber trabajado hasta 88 horas semanales, realizando tres guardias de 24 horas cada una sin suficientes días de descanso posterior. Médicos del sistema público español reclaman las extensas jornadas y la falta de conciliación laboral, lo que puede poner en riesgo la seguridad de los pacientes por fatiga y errores. Las horas de guardia no suman para la jubilación ni cotizan, pero sí cuentan fiscalmente para el IRPF, lo que genera malestar entre los profesionales.

La medicina es una profesión que requiere una clara vocación, no solo por el largo período de formación y preparación sino por las condiciones laborales que expone el sistema sanitario público en España.

Esto se traduce en que ante la falta de profesionales, muchos médicos tienen que hacer guardias con turnos de hasta 24 horas seguidas en muchos hospitales.

Por ello, muchos profesionales reclaman el abuso que es esto y cómo pone en peligro la atención de los propios pacientes. Así lo señaló la doctora Ana Pérez Ballesta, destacando las grandes jornadas de trabajo que ha hecho y la decisión que tomó al respecto.

Largas jornadas de trabajo

El Sistema Nacional de Salud (SNS) en España es el conjunto de servicios públicos destinados a garantizar la atención sanitaria a toda la población, financiado principalmente a través de los impuestos.

Para los profesionales médicos, el SNS implica no solo atender consultas programadas y pacientes hospitalizados, sino también participar en guardias, que son periodos de servicio fuera del horario laboral habitual destinados a cubrir emergencias y asegurar la atención primaria.

Estas guardias pueden realizarse en hospitales, centros de salud o servicios de urgencias, y su duración y frecuencia varían según la especialidad, la categoría profesional y el acuerdo laboral de cada comunidad autónoma.

La compensación por guardias incluye retribución económica y, en algunos casos, días libres adicionales, según la normativa vigente.

El funcionamiento de las guardias requiere que los médicos estén disponibles para atender situaciones urgentes, desde pacientes críticos hasta consultas que no pueden esperar a la agenda habitual.

Dependiendo del tipo de guardia, el profesional puede estar físicamente en el hospital o localizable, acudiendo cuando se le requiere.

Este sistema garantiza que el SNS ofrezca atención continua y de calidad, al tiempo que plantea desafíos para la conciliación laboral y personal de los médicos, quienes deben equilibrar la carga de trabajo ordinaria con estas obligaciones adicionales.

De ese modo, este tema llegó a Y Ahora Sonsoles, donde la doctora Ana Pérez Ballesta reconoció cómo había decidido trabajar en un centro de salud después de su experiencia como residente. "He llegado a trabajar 88 horas semanales. Tener tres guardias a la semana", aseguraba.

"Muy contrario a lo que mucha gente piensa, no libramos ni dos ni tres ni cinco días después de una guardia", apuntaba Ana. "Tú haces tu guardia de 24 horas, sales a la mañana siguiente, que algunos hacen 32 horas seguidas, libras ese mismo día y al día siguiente vuelves a tu jornada laboral de 8 horas".

"Entonces acumulando tres guardias a la semana son 88 horas semanales, no eres persona el resto de tiempo que te queda. Ni en el trabajo", reconocía la médico.

Asimismo, la doctora indicaba las terribles consecuencias que puede tener en un paciente estas jornadas tan extensas de trabajo: "Te puedes equivocar en algo tan sencillo como poner la medicación a la que el paciente es alérgico".

"Te han llamado a las 4 de la mañana, has revisado la historia rápida porque es una urgencia y le pones cualquier fármaco desde un paracetamol a un antibiótico, algo a lo que el paciente es alérgico", afirmaba. "Yo esto lo he visto".

Otro médico llamado Juan Carlos Lorite estuvo en el plató y fue claro sobre las condiciones laborales que esperan él y sus compañeros.

"Aspiramos a lo que tienen nuestras compañeras las enfermeras, que trabajan de mañana, de tarde o de noche, pero nunca hacen todo seguido como hacemos nosotros, que son esas jornadas maratonianos de 24 horas donde se cometen errores", contaba.

De hecho, otro aspecto que levanta críticas es cómo estas guardias no suman a la cotización ni cuentan para la jubilación pero sí para el IRPF, tal y como señalaba la doctora Lorena Hidalgo.

"La jornada de guardia no se puede llamar extraordinaria porque tendría que estar valorada de otra manera, es una jornada complementaria que no cotiza ni cuenta para nuestra jubilación pero sí cuenta para el IRPF", declaraba.