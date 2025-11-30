Victoria (24), joven española en Senegal: "Muchos piensan que África es solo pobreza y peligro, yo descubrí otra realidad"

Las claves nuevo Generado con IA Victoria Pérez, una joven española de 24 años, decidió mudarse a Senegal, buscando nuevas experiencias lejos de los destinos habituales para emigrantes españoles. Destaca la hospitalidad senegalesa y un estilo de vida tranquilo y musical, aunque señala la precariedad laboral y la lentitud en trámites como aspectos negativos. Victoria utiliza sus redes sociales para mostrar la realidad diversa y acogedora de Senegal, combatiendo prejuicios sobre África y enfrentándose a críticas y estereotipos desde España. Pese a los desafíos y las diferencias con España, recomienda Senegal como un país que enseña sobre cultura, solidaridad y respeto, y donde se siente segura y bienvenida.

Si bien algunos destinos predilectos para los españoles a la hora de emigrar son países como Estados Unidos, Francia o Alemania, algunos eligen destinos menos comunes.

Un caso así es el de Victoria Pérez, una joven española de 24 años que decidió marcharse a Senegal a vivir "una nueva experiencia".

La joven reconoce a EL ESPAÑOL que Senegal tiene "algo que engancha" y, pese a que reconoce la precariedad laboral del país, está contenta con su decisión.

Una nueva vida en Senegal

Según datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) de este año, se estima que en África viven cerca de 31.600 españoles. Esto significa tan solo el 1% del total de españoles que viven fuera de España.

Sin embargo, cabe destacar que dentro de África, los destinos preferidos suelen ser Marruecos, Argelia o Túnez, países cercanos a España.

Por ello sorprende especialmente el caso de Victoria Pérez, una joven de 24 años que, cansada de la monotonía de su día a día en España, decidió marcharse en busca de nuevas vivencias a nada más y nada menos que Senegal.

"Nunca antes había estado en África", confiesa Victoria. Ese deseo de marcharse a lo desconocido y vivir algo nuevo es lo que la motivó a mudarse a la tierra de la 'teranga'.

Teranga es una palabra en wolof, lengua hablada en Senegal, que significa hospitalidad. Se trata de un concepto que significa acoger, compartir, cuidar y hacer sentir parte de la comunidad a otra persona.

Justo lo que ha vivido Victoria. La joven que trabaja como auxiliar administrativo está muy contenta con su decisión, señalando cómo el estilo de vida en el país africano es "tranquilo, hospitalario, sin prisas y con mucha música presente en el día a día".

No obstante, no todo son rosas en Senegal: "Hay que ser muy paciente porque todo va con calma, principalmente con el tráfico que es algo a lo que nunca me acostumbraré porque es insoportable".

Además, las condiciones laborales tampoco son con las que mejor se ha encontrado. "La gente es trabajadora pero el sistema laboral es más precario y menos regulado que en España", contaba Victoria a este medio. "Hay salarios muy bajos y mucha gente sin protección legal".

En el ámbito fiscal Senegal también dista bastante de nuestro país, tal y como señala la joven.

"España tiene un sistema fiscal más pesado pero estructurado", indicaba Victoria. "Aquí en Senegal es más ligero pero menos efectivo, con mucha gente quedándose fuera del radar tributario".

Lo cierto es que el IRPF en Senegal es progresivo, con varios tramos y un tipo máximo en torno al 40-43%. Asimismo, las sociedades y sucursales pagan un impuesto de sociedades del 30% sobre el beneficio imponible.

En el caso del tipo general de IVA, este es del 18% para la mayoría de bienes y servicios. En todo caso, ciertas actividades turísticas pueden llevar a un tipo reducido del 10%.

Este porcentaje de IVA es una de las causas de los precios que Victoria destaca como bastante altos para el estilo de vida en Senegal.

"Dakar es bastante caro, tienen precios europeos", afirmaba la joven. "La alimentación depende de si compras en mercados locales y boutiques de barrio que son baratos, o supermercados con los mismos precios que en Europa. O a veces incluso más porque los productos son el 90% importados".

En relación al transporte, Senegal sí que dista de nuestro país, y para bien. "Es súper barato en comparación con España, principalmente los taxis y los autobuses", apuntaba.

"La gasolina sí que es igual de cara o incluso más que en España, algo que contradice que el transporte público sea tan barato".

Aprovechando su experiencia en un país del que se conoce poco en nuestro país y llama la atención, Victoria decidió crearse un perfil en redes sociales (@victoriaperezzm) donde muestra su día a día o diferentes vivencias que tiene.

"Lo utilizo principalmente para mostrar al mundo que no en todos los países no europeos hay hambre, guerras y miseria", indicaba la joven. "A pesar de que el nivel de vida sea más bajo, hay mil cosas por hacer, con paisajes preciosos y gente muy amable y acogedora".

De hecho, Victoria se encargaba de destacar la seguridad que ha vivido en el país. Algo que se encargó de contar en sus redes sociales y por lo que le llovieron críticas. Pero las críticas en Internet son algo que ya acostumbra a ver.

"Siento rechazo por parte de los españoles", afirmaba. "Gente racista que no soporta que una persona quiera aprender sobre un país desconocido y sobre todo, gente muy ignorante que para ellos solo está bien lo que hay en su barrio".

La joven era clara al respecto: "Siempre piensan que estoy aquí porque me gustan los hombres negros y no pueden concebir que hay mujeres que pueden viajar y trabajar en África sin necesidad de buscar eso".

Más allá de las críticas, Victoria está muy contenta con su decisión y recomienda a la gente mudarse a Senegal. "Es un país que te abre las puertas y te enseña muchísimo sobre cultura, solidaridad y respeto", señalaba. "Todo el que viene se queda enamorado, tiene algo que engancha".