Tony, inversor y propietario de 6 viviendas: “Gasto 500 euros al mes, vivo alquilado y llevo 8 años sin irme de vacaciones”

Las claves nuevo Generado con IA Tony Lauren, inversor inmobiliario, es propietario de 6 viviendas adquiridas mediante trabajo, ahorro extremo y reinversión de sus ingresos. A pesar de su éxito inmobiliario, Tony vive de alquiler compartido y mantiene gastos mensuales de solo 500 euros, evitando vacaciones y ocio para maximizar el ahorro. El caso de Tony reabre el debate sobre la dificultad de acceder a la vivienda en España, especialmente para los jóvenes con sueldos bajos y altos costes de alquiler. Muchos españoles consideran inviable el modelo de ahorro extremo de Tony, ya que destinan hasta el 80% de sus ingresos mensuales a la vivienda.

El creciente coste de la vivienda, bautizada como la crisis de la vivienda, ha generado que surjan dos extremos en la balanza: los que no pueden comprar una vivienda y aquellos que son propietarios de varios inmuebles.

Estas últimas figuras son los conocidos inversores inmobiliarios que dedican su dinero a comprar viviendas con descuentos, reformarlas y alquilarlas, por lo general a estudiantes.

Este es el caso de Tony Lauren, un inversor inmobiliario propietario de 6 viviendas que aprovechó su intervención en laSexta Xplica para compartir cómo ha llegado a adquirir tantos inmuebles, recalcando que la clave está en el trabajo y en el ahorro.

"Comparto piso para ahorrar"

El inversor comenzó su intervención con fuerza: "Es muy fácil, es mucho trabajo, mi primera vivienda fue en el año 2017".

"Yo soy un trabajador y sigo siendo un trabajador y lo que hago es ahorrar todo lo que puedo, al máximo", continuó exponiendo, señalando así que una de las claves para comprarse una vivienda han sido que "ahorro al máximo".

Con esto, ejemplificó desglosando sus gastos: "Realmente mis gastos mensuales son 500 euros, lo demás lo reinvierto y, de hecho, vivo en un piso alquilado compartiendo con 2 personas más y con mi pareja".

Enfatizó que el motivo de por qué vive así es "¿para qué? Para seguir ahorrando (...) tenemos que tener responsabilidad".

Sobre esto último relacionado con la responsabilidad, optó por utilizar a su familia como ejemplo: "Mi madre sigue limpiando casas y mi padre, ya no, pero se acaba de jubilar y tiene una pensión de 1.200 euros".

"Mi padre cuando tenía 18 años ganaba 200.000 pesetas (2.000 euros)", continuó exponiendo el inversor. Es importante acotar que, actualmente, el sueldo medio de una persona joven, entre 20 y 24 años, en España se sitúa alrededor de los 1.600 euros brutos mensuales.

De izquierda a derecha: Tony Lauren, inversor inmobiliario, y José María Camarero, periodista económico. laSexta

Con esto, quiso recalcar que la 'clave' para llegar a ser propietario de más de una vivienda es el trabajo, señalando que "de hecho, llevaré aproximadamente sin irme de vacaciones 7 u 8 años".

"Cuando me dice un amigo que vayamos a cenar, prefiero ahorrarlo", terminó de enfatizar el joven inversor. Sin embargo, José Camarero, periodista económico, con quien discutía, no quedó convencido con estas técnicas.

Lo cierto es que muchos inversores inmobiliarios recomiendan que 'ahorrar' es la clave para entrar en el mundo de la inversión inmobiliaria.

Sin embargo, es cierto que muchos españoles verán este consejo como algo complicado de poner en práctica sobre todo cuando muchos deben destinar al menos el 74% de su salario a la vivienda.

Los más afectados en este sentido son los jóvenes que, además de enfrentarse a un mercado laboral desestructurado y sueldos precarios, destinan alrededor del 80% de su salario a la vivienda.

Con esto se vuelve al debate planteado en el plató de laSexta Xplica ¿cómo realmente es posible comprar seis pisos en medio de una crisis inmobiliaria y cuando una gran parte de la población asegura no tener acceso a la vivienda?